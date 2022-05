Qualcomm ukázal 8K HDR video z telefonu se Snapdragonem 8 Gen 1

Qualcomm to demonstrovala na ukázkových videosekvencích pořízených pomocí smartphonu

Fotografické schopnosti telefonů se stále zlepšují a díky procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 je umožněno natáčet a zpracovávat i 8K video v HDR režimu. Společnostto demonstrovala na ukázkových videosekvencích pořízených pomocí smartphonu Xiaomi 12 v Oregonu, Washingtonu a Kalifornii za různých světelných podmínek.

Procesor má kolekci fotografických technologií Snapdragon Sight, které zahrnují 18bitový ISP a možnost zpracovat 3,2 GPx/s (240 12MPx snímků za sekundu). Video si můžete v HDR prohlédnout na kompatibilním prohlížeči a monitoru v HDR režimu, jinak se přehraje jako standardní. Pokud jde o kvalitu záběru, ta je sice solidní, ale 8K je to bohužel spíše jen papírově. Na 4K monitoru by měl být při přehrávání 8K videa vidět výrazný vliv oversamplingu, což se moc neděje. To vypadá nanejvýš jako standardní 4K video a s nějakým bezeztrátovým zoomem s variabilním (a viditelným) oversamplingem z 8K videa (což je prozatím stále primární cíl videa v 8K) bych asi moc nepočítal.