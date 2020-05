Raspberry Pi High Quality Camera: 12 MPx a výměnné objektivy

Počítače Raspberry vystřídaly už několik fotografických modulů. Začalo se u modulu s 5 MPx čipem OmniVision OV5647, který se stal jedním z mála příslušenství, které se pro počítače Raspberry přestalo vyrábět. Náhradou byl modul s 8MPx čipem Sony IMX219, který se objevil v dubnu 2016. Těch se za celou dobu prodalo více než 1,7 milionu kusů. Nyní je tu modul High Quality Camera, který dostává 1/2,3" CMOS BSI snímač Sony IMX477 s rozlišením 12,3 MPx. Ten známe z několika digitálních kompaktů nebo akčních kamer. Podporuje např. 4K30p video, které bylo využíváno na akčních kamerách, ale u kompaktů jej většina přístrojů nikdy nevyužila. Vyznačuje se většími 1,55µm pixely, které by měly zajišťovat výrazně lepší kvalitu záznamu než starší moduly.



Nový fotoaparát má navíc podporu výměnných objektivů se závitem C-Mount a CS-Mount, které jsou zpravidla používány u bezpečnostních kamer (CCTV). V balení najdete i adaptér ze závitu CS na C. Raspberry nabídne k prodeji 6mm objektiv se závitem CS za $25 a 16mm verzi C-mount za $50. Dále bude možné použít mnoho jiných již dávno existujících objektivů s výše zmíněnými závity z kamer.



Pochopitelně bude možné využít i mnoho redukcí z jiných bajonetů na C-Mount a CS-Mount. Podobně jsme to udělali v našem článku o schopnosti ruského objektivu Helios-44M vykreslit uprostřed ekvivalent 400 MPx . Tehdy jsme využili 8MPx modul ELP se závitem S2, redukci z S2 na C-Mount a redukci z C-Mount na M42. Pokud seženete redukci na Canon EF, klidně můžete použít i Canon 70–200mm F2.8 IS II, jak ukazují tvůrci modulu.

High Quality Camera je vybavena závitem pro stativ, má i zaostřovací šroub. Kompatibilní je se všemi počítači Raspberry s výjimkou některých prvních kusů Pi Zero, které neměly konektor na fotoaparát. Nový fotoaparát pro Raspberry bude stát pouhých $50 a dle Raspberry a jeho plánu do budoucna bude v prodeji minimálně do ledna 2027. Počítače Rasberry jsou totiž využívány k mnoha průmyslovým projektům, kde je potřeba dlouhodobé podpory. Slib výroby pro dlouhé období je tak velmi žádoucí.



