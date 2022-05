realme 9 a 9 5G přichází do Evropy, mají miniaturní 0,64µm pixely

Dalšími novinkami společnostijsou dva nové telefony 9 a 9 5G. V případě 4G variantytelefonu tu máme relativně velký 1/1,67" snímač Samsung HM6. Má však rozlišení 108 MPx, což znamená opravdu miniaturní 0,64µm pixely. I když to může za určitých podmínek vylepšit detaily, jak jsme si ukázali v nedávném srovnávacím testu , vylepšit dynamický rozsah a nemusel by trpět až na příliš velký šum díky slučování (v tomto případě 9-in-1 do 12MPx výstupu), otázka, zda se to s miniaturizací pixelů už nepřehnalo, jsou dle mého názoru na místě. To ale ukážou až testy. Objektiv má 6 členů, 83,63° úhel záběru a světelnost F1,75.