Realme GT5 Pro dostal průlomový snímač Sony Lytia LYT-808

Od společnostijsme se dočkali velmi zajímavého telefonu. Ten by mohl potěšit nejednoho fotografa hned z několika důvodů. Jedním je hlavní snímač Sony Lytia LYT808 . Ten najdeme i v telefonu OnePlus 12 a jde o průlomový 2vrstvý snímač Exmor T s velmi vysokým dynamickým rozsahem. Jde o 1/1,4" čip s rozlišením 50 MPx a 1,12µm pixely (2,24µm po sloučení). Objektiv dává 23mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost, má 7 členů, světelnost F1,69, optickou stabilizaci a úhel záběru 85°. Podporován je i záznam do RAWu. Není to však jediná zajímavost. GT5 Pro se totiž může chlubit i netradičním periskopickým tele-modulem. Ten má totiž nadprůměrně velký 1/1,56" čip Sony IMX890 s 50MPx rozlišením. Nečekejte sice velký zoom, máme tu 65 mm po přepočtu, ale i to je fajn. Ve výsledku to znamená úhel záběru 36,4°, objektiv má 5 členů.