Sony uvedlo mobilní snímače Lytia včetně 1/0,98" verze

Do nových mobilních telefonů mohou být používány i snímače Sony Lytia. Společnost je představila v listopadu loňského roku a patrně nahradí řadu IMX, která se dosud používala od velkých fotoaparátů až po fotomobily, nemluvě o průmyslovém nasazení. Nabídku nyní rozšiřuje 5 nových snímačů, přičemž všechny jsou typu CMOS a mají vrstvenou technologii. Některé těch vrstev mají dokonce více.



Nejmenším modelem bude 1/2,93" snímač LYT500. Jeho rozlišení bude 50 MPx jako u většiny ostatních a má mít miniaturní 0,6µm pixely. Je zamířen na pořizování selfie snímků a díky extrémně nízké spotřebě i pro always-on funkcionalitu. O něco výše zamíří 1/1,953" senzor LYT600. Ten tedy zhruba odpovídá třídě 1/2" snímačů, kde bude pravděpodobně určen jako hlavní snímač pro levnější telefony nebo jako snímač pro vedlejší fotomoduly u těch dražších. Vyznačuje se např. autofokusem na všech pixelech a také má 50 MPx.

Dále tu máme populární velikost a nový. S rozlišením 50 MPx nabídne dobrý kompromis mezi rozlišením a velikostí pixelů (1,0µm, slučované do 2,0µm) a má poskytovat dobré obrazové výsledky, HDR snímání, a to vše v kompaktních rozměrech.je sice jen o trochu větší, ale díky své 2vrstvé struktuře snímačů Exmor T poprvé prezentované u Sony Xperia 1 V by měl nabízet výkon mnohem větších 1" čipů s dosažením velmi vysokého dynamického rozsahu. V tomto případě jde o čip s efektivním rozlišením 53 MPx.