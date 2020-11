Fotokniha od Zoneru: uchovejte si své vzpomínky

V dnešním článku se nepodíváme na recenzi fotoaparátu, ale vyzkoušíme si tvorbu fotoknihy v aplikaci Zoner Photo Studio X . Ta je součástí modulu Vytvořit a slouží k tvorbě nejrůznějších fotopředmětů, mezi nimiž vedle fotoknih najdeme i kalendáře, fotoobrazy, pohlednice, samotný tisk fotek a je tu i možnost základního střihu videa . Pokud jde o fotoknihy, jejich tvorba byla značně vylepšena v květnové aktualizaci aplikace

V případě fotoknih od Zoneru tu máme formáty A4 na výšku i šířku a dále formát 20×20 cm. Cena základních verzí činí 599 Kč, nicméně k dispozici jsou i HD verze, což znamená tisk na tiskárně Canon DreamLabo 5000 a fotografický papír s gramáží 250g/m2. V takovém případě si musíte připravit 749 Kč, případně 849 Kč u verze A4 na šířku. Zoner má nicméně často různé slevové akce, kdy se knihy dají sehnat i o 30 % levněji.



V aplikaci máte nalevo tradiční adresářovou strukturu, uprostřed je samotná fotokniha (rozložení stránek), dole pak může být seznam fotografií ve vybrané složce a napravo pak samotné nastavování jednotlivých prvků fotoknihy včetně formátu. Jak vidíte, máte tu i několik šablon, těch je ale překvapivě málo (sedm). To však neznamená, že byste si nemohli dělat vlastní. Když budete chtít, klidně může být pozadí i křiklavě červené, zelené, je to jen na vás. Mně osobně se nejvíce zamlouvala klasická bílá.

Lze tedy upravit barvu pozadí i písma, samotný typ písma i to, zda má být papír lesklý nebo matný. Rozložení strany závisí pak na tom, kolik fotografií máte vůbec vybráno a upravuje se i automaticky.

Dole si ještě můžete zvolit, jak velký bude vnější a vnitřní rám fotky včetně možnosti průhlednosti, jeho šířky, odsazení a dalších detailů. Na tyto možnosti se podíváme později na některých z dalších obrázků. Nejprve ale vyberme nějaké fotky.

Na titulní stranu jsem vybral jednu z fotek, změnil barvu písma na bílou (aby vynikla) a v pravém sloupečku si můžete všimnout, že je v nabídce několik rozložení. Fotografie tak může překrývat celé desky knihy (přední i zadní), může být jen na přední straně, může ale také částečně zasahovat dozadu... Možností je spousta.

Jednotlivé stránky si můžete rozklinout do většího náhledu a zde např. vidíte úpravu textu. Pokud se budete chtít vrátit zpět do přehledu stránek, jen klikněte na "Stránky" nahoře uprostřed. Můžete si také všimnout, že pokud nebude dostačovat rozlišení snímků pro kvalitní tisk, zobrazí se oranžové nebo dokonce červené upozornění.

Zde jsem vybral pět snímků ze spodního sloupce a aplikace sama zvolila výchozí rozvržení pěti snímků. Jak je patrné z pravého sloupce, na výběr je spousta jiných možností, jak lze rozvrhnout těchto 5 snímků, a je to jen na vás, které se vám bude nejvíce líbit. Pokud nevyhovuje kompozice (ořez) jednotlivých fotografií, rozklikněte stránku a můžete ji upravovat. Rozvržení se může automaticky přizpůsobovat zvolenému formátu (pak jsou fotografie ořezávány, aby se vešly do pravidelného rozvržení), nebo se může přizpůsobovat fotkám. V takovém případě se pravidelné rozložení může rozhodit, aby fotografie nebyly ořezány.



Některá auta tu byla příliš malá, a tak jsem snímek trochu více natáhl, aby auto vyplňovalo větší plochu (např. u Fiatu 500, Škody 1000 MB). Mazda zase byla příliš natlačena na levý okraj, a tak jsem snímek posunul trochu více doprava (více se uřízlo zprava, méně zleva).

Už jsme hovořili o rámech, nyní si je můžeme ukázat. Ten vnější zmenší fotografii a okolo ní udělá barevný rám (veškerý obsah fotografie zůstane zachován, jen se rozměrově zmenší). Můžete si vybrat jeho šířku, a to jako šířku a odsazení obrázku (nenašel jsem mezi nimi téměř žádný rozdíl v chování - odsazení však pomůže vytvořit mezeru např. od středové vazby knihy). Také lze změnit krytí, což lze opět udělat i na jiném místě v okně pro výběr samotné barvy.

černý rám 20 mm, 50% průhlednost - vlevo vnitřní, vpravo vnější (takto to v aplikaci na jedné dvoustraně vedle sebe neuděláte), klikněte pro zvětšení

Naopak vnitřní rám nemění zvětšení snímku, to zůstává nedotčeno. Mění však jeho překrytí směrem od rohů, jak to vidíte na screenshotu s kyvadlem o dva snímky výše nebo zde výše na květině vlevo (nezmění se zvětšení snímku, ale může se změnit jeho obsah - mohou zmizet postranní části). V tomto případě jsem použil černý překryv, který nezmenšil snímek, ale začal překrývat jeho hrany. Díky využití průhlednosti ale tuto část úplně nepřekryl a "nesmazal", ale jen ji učinil tmavší. Pokud byste využili 100% překryv, postranní části snímku by zmizely a mohl by tu být např. černý rám zakrývající okraje fotografie.



Pokud chcete snímky vyměnit, máte několik možností. Přetažením snímku ze spodního řádku se zobrazí několik nových ikonek v náhledech. Na této ukázce měním fotografie květin. Když nový snímek přetáhnu nad "Vyměnit fotku", fotografie nahradí tu původní. Když ale tento snímek přetáhnu nad "Přidat další fotku", Zoner Photo Studio X automaticky změní formát dvojstrany a přidá další snímek. V tomto případě tak z dvojsnímkové dvoustrany udělá třísnímkovou, automaticky tak nabídne nová rozložení pro 3 snímky.

Nezapomeňte na to, že Zoner Photo Studio X nabídne i vlastní styly rozložení, které zahrnují např. ony průhledné okraje (např. světlější), černé nebo bílé okraje na světlém/tmavém pozadí,... Viz obrázek níže nalevo.



Pokud by vám náhodou nevyhovovaly rozvržení nabízená Zonerem, můžete si texty a obrázky vkládat dle libosti. Nad rozvrženími vidíte tlačítka "Vložit text" a "Vložit obrázek". V mém případě jsem takto vložil dva snímky květin na pravé dvoustraně. Fotografii si můžete různě zvětšovat, zmenšovat, měnit formát a posouvat ji v rámci výřezu, nově je možné ji také otáčet.

Oceňuji i to, že Zoner postupně vylepšuje svůj software a opravuje chyby. Původně tu byl problém s tím, že jakýkoli posun výřezu vycentroval fotografii uvnitř, takže s každým posunem bylo potřeba nastavovat kompozici výřezu. To už je ale minulostí.

Tím bychom základy tvorby fotoknihy měli za sebou a až na to restartování výřezu je aplikace poměrně jednoduchá a dobře ovladatelná. Nyní už jen stačí kliknout na tlačítko "Objednat", vyplnit adresu, zaplatit a počkat. Počítejte s tím, že ještě budete muset zaplatit balné (29 Kč) a poštovné (99 Kč), takže cena základní fotoknihy v takovém případě vyskočí na 727 Kč. Jak taková fotokniha vypadá, to si ukážeme v další kapitole.