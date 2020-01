Fujifilm X-T3: foťák i profi kamera

Společnosti Fujifilm se na poli CSC fotoaparátů docela daří a slušně navyšuje své tržní podíly. My se proto pokusíme přijít na to, proč tomu tak je, a čím by nás její fotoaparáty mohly zaujmout. Model X-T3 totiž vypadá více než slibně. Jeho X-Trans CMOS 4 snímač nabídne rozlišení 26 MPx a fotoaparát je hodně optimalizován na video. Umí až Cinema 4K záznam (4096×2160 pixelů) při 60 snímcích za sekundu. Vedle tradičního H.264 umí i úspornější kodek H.265/HEVC. Nechybí ani hybridní AF, elektronický hledáček s velkým zvětšením a další zajímavé vlastnosti a funkce.

Testovaný objektiv:

Ergonomie ovládání

X-T3 není příliš velkým fotoaparátem, nicméně k nejmenším APS-C fotoaparátům bychom ho asi také nezařadili. Počítejte s dosti malým gripem, takže na těžké objektivy to není ideální, nicméně musím přiznat, že vzhledem k malé velikosti gripu se fotoaparát překvapivě dobře drží. Může za to i výraznější vybrání na zadní straně.

Zpracování je solidní, fotoaparát působí dost bytelně a tuze, alespoň co se hardwaru týče. Naopak firmware fotoaparátu je tradičně "fujifilmový", tedy poněkud kostrbatý (působí nedotaženě, občas nelogicky, zbytečně komplikovaně,...)



Do testu jsme dostali nový objektiv Fujinon XF 16-80mm 1:4 OIS WR. Ten tak slibuje univerzální 5× optický zoom v přepočteném rozsahu 24 až 122 mm při konstantní světelnosti F4. Výrobce navíc slibuje excelentní 6EV účinek optické stabilizace (až 64× delší čas než dle pravidla převrácené hodnoty ohniskové vzdálenosti). Zoomovací prstenec jde průměrně hladce. Pro fotografie je to naprosto v pohodě, u videa to ale na pomalé zoomování nestačí a obraz se už může mírně škubat. Blíže k tělu fotoaparátu je clonový kroužek (má i polohu A) a naopak vepředu je zaostřovací prstenec. Má krásně hladký a plynulý chod, nicméně zvětšený obraz na displeji reflektuje změny zaostření poněkud sekaně, což není zrovna příjemné. Zaostřit se dá bez větších potíží, ale chtělo by to větší plynulost náhledu.



Za bajonetem se skrývá nový X-Trans CMOS 4 senzor formátu APS-C s rozlišením 26 MPx. Na přední části je překvapivě mnoho ovladačů. Máme tady roller pro nastavení hodnot, AF diodu, programovatelné tlačítko Fn a tlačítko pro odjištění objektivu. Na druhé straně je pak synchronizační terminál a dole přepínání režimů zaostřování.

Na horní straně jsou vidět malé rozměry předního gripu. Fotoaparát není vybaven interním bleskem, podporuje však ty externí.

Na levé straně je kolečko ISO citlivostí s pojistkou, která je vypínatelná. To znamená, že ji můžete nechat v odemčeném stavu a vůbec nepoužívat. Musím se však přiznat, že toto je poprvé v životě, kdy jsem byl rád za to, že fotoaparát má takovou pojistku. V případě Fujifilmu X-T3 je opravdu hodně snadné otočit kolečkem a nastavit si obvykle nejvyšší možné ISO. Takže tentokrát byla pojistka trvale zajištěna na automatice, pokud nebylo třeba jinak. Dole pod kolečkem je prstenec s výběrem režimů focení (panorama, sekvenční snímání,...) nebo natáčení videa. Zde jsem nadšením zrovna nehýřil.



X-T3 je fotoaparát určený pro video, a to i profesionální. Zde chápu, že při profesionálním použití asi nebude často docházet k rychlému přepínání mezi fotkami a videem, nicméně je to hodně zdlouhavé při běžném použití. Chcete rychle natočit video s určitým časem nebo clonou? Takže rychle přetočit tento prstenec na video (což se kvůli malé pacičce přes roh fotoaparátu nedělá vůbec pohodlně), na objektivu nastavit clonu nebo tam dát automatiku, na kolečku časů upravit čas a je dávno po situaci, kterou jste chtěli natočit.

Jiné fotoaparáty mají červený čudlík, PASM kolečko, takže třeba jen rychle otočíte na prioritu času, kde je už přednastaven připravený čas (např. 1/125 sekundy pro 60p video) nebo uživatelský režim, stisknete červenou a už to fičí. Velmi často se stane i to, že jste před minutou natáčeli video, teď chcete fotit fotku, zmáčknete spoušť a místo fotky máte video. A to jen proto, že jste zapomněli vrátit levý ovladač zpět a spoušť tak natáčí video místo pořizování snímků (normálně je u jiných fotoaparátů focení a natáčení odděleno na dva různé ovladače).

Jinak řečeno, Fujifilm X-T3 je skvělým fotoaparátem pro ty, kteří mají čas, a kteří mají rádi klasické ovládání pomocí přímé volby času a clony na kolečkách a prstencích. Jiným ale možná bude překážet tato zdlouhavost nastavování při přechodech mezi různými režimy, zejména střídáte-li často video a fotografie. I kolečko expozičních časů má pojistku a ty jsou zde po 1EV krocích. Chcete-li 1/3EV kroky, stačí využít zadní volič (ten přidá 2/3 EV rozsahu dolů i nahoru). Nastavením např. 1/30 sekundy vám volič dá možnost upravit časy v rozmezí 1/20 až 1/50 sekundy. Pod kolečkem je další prstenec, tentokrát pro expoziční měření. Nechybí ani funkční tlačítko, kolečko pro korekci expozice, zapínací páčka a spoušť. K té nemám žádné výhrady, má krásně jasný chod a dobře nastavené pozice zmáčknutí i domáčknutí.

Na zádi je 3,0" LCD s rozlišením 1,04 milionu bodů (720×480 RGB pixelů). Obraz je tak dostatečně ostrý, pozorovatelnost na slunci mi ale přišla být kapánek slabší (pochopitelně lze v menu přidat na jasu, což bych doporučil). Zajímavostí je polohovatelnost displeje, který je výklopný nahoru i dolů, nicméně po zmáčknutí pojistky nalevo ho lze vyklopit do strany (asi o 60-70 stupňů). Elektronický hledáček má vysoké rozlišení 3,69 milionu bodů (1280×960 pixelů) a 0,75× zvětšení. Obraz v něm je velmi pěkný a detailní. Pokud jde o škubání za horšího světla, to závisí na tom, jak moc se fotoaparát rozhodne prosvětlovat obraz v hledáčku a v tomto je trochu nekonzistentní. Pokud zapnete funkci Boost, frekvence hledáčku se zvýší ze 60 fps na 100 fps.



Na zadní straně máme opět několik programovatelných ovladačů a v horní části vidíte roller. Ten slouží k nastavení různých věcí i zvětšování vyfocených snímků. Dá se zmáčknout, což vede k možnosti ovládat další funkce (např. zvětšení náhledu při MF). Nechybí Q pro vstup do quick menu, kde musím pochválit to, že když už není dotykově ovladatelné hlavní menu (což by až tak nevadilo), quick menu už dotykové ovládání využívá, což se hodí. Zajímavostí je také joystick, kterým lze polohovat zaostřovací bod, případně jej vrátit do středové polohy. Pro výběr AF bodu lze využít i dotykový displej, a to i tehdy, když se díváte do hledáčku. Jen mi přišlo, že pohybování AF bodu je v takovém případě pomalé. To je ale dáno tím, že jsou zde předdefinované polohy, kde může AF bod být, a těch není zas tak moc (jsou zde tedy veliké skoky, což působí, že se chvíli nic neděje a pak AF bod skočí o velký kus).

Čtyřsměrný ovladač je plně konfigurovatelný, možnosti výběru funkcí jsou takřka nekonečné. Upravit si můžete i zobrazení displeje, tedy které ikonky se mají zobrazovat a které nikoli. Pod krytkou napravo vidět, že Fujifilm X-T3 má dva sloty pro paměťové karty, což není až tak obvyklé (alespoň ne u APS-C CSC). I dle toho je vidět, že Fujifilm míří do profesionálnější sféry. Navíc je podporováno velmi rychlé UHS-II rozhraní. K dispozici je i port pro dálkové ovládání (2,5mm jack).

Zde se jen můžete podívat na rozměry fotoaparátu při maximálním zazoomování objektivu.

Na pravé straně se pak pod krytkou skrývá 3,5mm jack pro externí mikrofon a druhý pro sluchátka, dále je tu USB-C port (podporuje i nabíjení akumulátoru, ten tak můžete nabít z powerbanky) a micro HDMI (typ D).

Pokud jde o akumulátor, je použit tradiční NP-W126S s napětím 7,2 V a kapacitou 1260 mAh (cca 8,7 Wh energie).

Do testu jsme sice nedostali kompletní příslušenství, ale to základní tu bylo. Vedle fotoaparátu jsou to tedy krytky, objektiv, nabíječka s kabelem, akumulátor a sluneční clona k objektivu. Tím máme základní představení Fujifilmu X-T3 za sebou a můžeme přejít na další kapitoly.