Panasonic Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH.

Dnes se podíváme na další objektiv pro systém Micro Four Thirds. Půjde o výrazně širokoúhlý zoomovací objektiv s konstantní světelností F1,7, model Leica DG Vario-Summilux 10-25mm F1.7 ASPH. (H-X1025). Po přepočtu dává 20 až 50 mm, tedy úhel záběru 94° až 47°. K tomu dostanete konstantní světelnost F1,7 v celém rozsahu, takže je hloubkou ostrosti zhruba na úrovni full frame objektivů zacloněných na F3,5. Počítejte nicméně s tím, že nemá optickou stabilizaci obrazu. Jaký bude?



První, co vás rozhodně překvapí, jsou rozměry a hmotnost. Tento objektiv rozhodně nespadá do kategorie kompaktních objektivů pro MFT. Je obrovský a dost těžký. Ostatně v průměru má 87,6 mm, na délku 128 mm a váží 690 gramů. To skutečně není málo.

Tělo je celé kovové, což jasně uslyšíte, kdykoli se něco tvrdého dotkne objektivu. Zpracování je vynikající, objektiv působí velmi kvalitně a luxusně. Jeho cenovku cítíte.

Objektiv nemá vnitřní zoomování, a tak při změně ohniskové vzdálenosti mění svou délku. Nejkratší je někde okolo 12-14mm pozice. Při širším nebo naopak užším úhlu záběru se pak přední část objektivu vysouvá.

Bajonet je pochopitelně kovový a dobré zpracování je cítit i v dalších místech. Zoomovací kroužek jde plynule s ideální tuhostí, příjemný je i chod zaostřovacího kroužku. Fotoaparáty Panasonic dovolují úpravu citlivosti chodu (sami si můžete zvolit, jak rychlý bude jeho chod, tedy jak rychle bude měnit zaostření, a kterým směrem). Toto funguje od firmwaru verze 1.1. Při posunu kroužku vzad se ale odhalí zaostřovací stupnice.



Jak už bylo řečeno, objektiv je dost velký. Využívá 77mm filtry, takže i jeho krytka je hodně velká a zatímco osobně jsem zvyklý mít při focení krytku v dlani, zde to kvůli jejímu velkému průměru už může být problém.

Clonový kroužek má polohu A, kdy lze clonu nastavovat z těla přístroje. Pak následuje celý rozsah od F1,7 do F16, který nemá aretované polohy. Je tedy naprosto plynulý a můžete tak měnit clonu bez klikání ve videu. Pokud jde o testovací fotoaparát, tím byl Panasonic Lumix GH5 II

Jak jste už viděli, k objektivu se dodává sluneční clona. K samozřejmým krytkám v tomto případě přibylo i pouzdro. Tím bychom měli základní představení za sebou a v dalších kapitolách se můžeme vrhnout na praktické testy.