Panasonic Lumix GH5 II: nejen pro vloggery

Hlavními novinkami má být snímač s antireflexní úpravou, účinnější mechanická stabilizace (z 5 EV na 6,5 EV), také se rozšířil počet režimů, ve kterých lze video ukládat na kartu (i 10bitové video 4:2:0). V-Log L je nově bez příplatku, není tak třeba kupovat softwarový klíč zvlášť, dostáváme podporu živého streamování a lepší by mělo být i zaostřování pomocí DFD. Vyšší je i kapacita akumulátoru a zajímavostí je rovněž to, že startuje na nižší ceně než předchůdce. Se stejným objektivem je o 9000 Kč levnější, než když jsme minule testovali GH5.



Ergonomie ovládání

Lumix GH5 II je poměrně velkým a těžkým fotoaparátem na to, že má jen 4/3" čip, což ale může některým naopak i vyhovovat. S baterkou a kartou má téměř 730 gramů a osobně bych uvítal trochu větší vybrání u gripu. Samotný fotoaparát je zpracován velmi dobře a od původní GH5 ho v podstatě nepoznáte, nepočítám-li dvojku v názvu. Rozdílů je opravdu málo.

Máme zde nadále 21,77MPx 4/3" snímač, který dostal lepší antireflexní úpravu. Měl by tak poskytovat kontrastnější snímky. Přidalo se také na stabilizaci, jejíž účinek otestuji v další kapitole. Můžeme si všimnout tlačítka pro náhled hloubky ostrosti i synchronizační terminál.

Do testu jsme dostali sestavu s klasickým objektivem Leica 12-60mm F2.8-4.0 OIS, ale u toho to neskončilo. Panasonic nám zapůjčil i dva nové zoomy se světelností F1,7, jejichž recenze přineseme v následujících dnech. Přesto se i zde budete moci setkat s některými snímky, které byly pořízeny s jejich pomocí.

S objektivem 10-25mm F1.7 celá sestava překoná 1,4 kg a v ruce se už docela dost pronese. Na velkém těle GH5 II objektiv nevypadá až tak obří, ale na menších tělech to bude opravdu velká tíha "na předek".



Docela překvapením je, že objektiv 25-50mm F1.7 je o něco lehčí a sestava se dostane mírně pod 1,4 kg. Na rozdíl od širokoúhlejšího objektivu se tento model při zoomování nevysouvá a zachovává si své rozměry. Oba jsou kovové a plastová sponka popruhu při kontaktu s objektivem (když ho dáváte do brašny) vydává jasně kovový zvuk.



Lumix GH5 II nemá stavový displej, což může někomu vadit, ale např. mě to naopak vyhovuje (PASM kolečko je tak napravo). Má pojistku a líbí se mi, že ve výchozím stavu je odemčeno (tedy není třeba ho držet stisknuté pro odjištění, ale má dvě polohy, ve kterých drží, spíše přepínač mezi dvěma stavy než pojistka). Levá strana pak obsahuje kolečko se samospouští a dalšími režimy jako 6K Photo a podobně. GH5 II míří do profesionální sféry, kde se moc nepředpokládá využití interního blesku. Ten zde není a předpokládám, že se zde našlo místo pro chladič.

Zde vidíte v detailu ovládací kolečko režimů a synchronizační terminál.

Hlavní LCD je trochu menší než u GH5, úhlopříčka se snížila z 3,2" na 3,0", naopak rozlišení vzrostlo z 1,62 na 1,84 milionů bodů. Displej je dotykový a plně polohovatelný. Ovládat se přes něj dá skoro cokoli a je to dost návykové.

Hledáček zůstává typu OLED s rozlišením 3,68 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a 0,76× přepočteným zvětšením. Má pěkný obraz, jeho obnovovací frekvenci lze nastavit na 60 nebo 120 fps, což ovlivňuje i zpoždění. To je však i při 60 fps dosti krátké (0,055 sekundy, při 120 fps dokonce jen 0,035 sekundy). Obraz je při vyšší frekvenci krásně plynulý (a to i v interiéru osvětleném žárovkou), osobně jsem si ale vystačil i s nižší frekvencí. Při hodně špatném světle se ale obraz pochopitelně více maže delším expozičním časem.



Měření zpoždění elektronického hledáčku i LCD Panasonicu Lumix GH5 II. Nechybí joystick např. pro polohování AF bodu. Je čtyřsměrný, nefunguje tedy šikmo do strany (osobně se mi lépe polohoval AF bod pomocí displeje, a to i při koukání do hledáčku). Jak už bylo řečeno výše, snad všechny ovladače si můžete konfigurovat včetně toho, jak bude vypadat quick menu. Fantazii se zde meze opravdu nekladou. Nepřekvapí přítomnost dvou slotů pro SDXC karty. GH5 II zde zvládá i UHS-II modely, které se hodí pro záznam s nejvyššími datovými toky, byť to by měly zvládnout i karty s UHS-I. Máme zde i 2,5mm jack pro dálkové ovládání. Ovládání je ale možné i přes USB kabel a Wi-Fi. Vespod máme krytku pro připojení externího gripu, nechybí ani místo pro akumulátor. To je utěsněné jako celý fotoaparát včetně prostoru pro paměťové karty. Fotoaparát si tak troufne i do nepříznivého počasí.

Další novinkou je lepší akumulátor. Místo původního 1860mAh akumulátoru je tu DMW-BLK22, který při napětí 7,2 V nabídne 2200 mAh (16 Wh energie). Dovoluje např. už zmíněné napájení přes USB. I přes znatelně vyšší kapacitu se teoretická výdrž v podstatě nezvýšila (praktická ale ano).

Pokud jde o krabici, najdete zde fotoaparát, popruh, objektiv, krytky objektivu i těla, sluneční clonu, akumulátor, USB-C kabel, dva adaptéry do sítě a držák HDMI kabelu. Krátké představení fotoaparátu Panasonic Lumix GH5 II tedy máme za sebou a v dalších kapitolách se podíváme na to, jak se s ním fotí a natáčí.

Tlačítka. Snad všechna jsou konfigurovatelná a s výjimkou asi tří z nich můžete každému přiřadit libovolnou funkčnost. Dokonce i chování spouště je do jisté míry konfigurovatelné. Totéž se týká rollerů a každý si může přizpůsobit chování fotoaparátu dle libosti. Osobně se mi třeba líbilo to, že u některých vlastností si můžete na tlačítko vyvést i konkrétní volbu. Příkladem je záznam ve V-Log L. Dát si na tlačítko vyvolání menu s obrazovými profily? Fajn, ale i to by bylo zbytečně zdlouhavé. Na tlačítko si můžete vyvést rovnou vybraný profil a přepínat mezi V-Log L a jiným stylem jediným stisknutím. Pokud jde o červené tlačítko pro natáčení videa, to má asi 0,3sekundové zpoždění (začne natáčet o 0,3 sekundy později a stejně tak nahraje asi ještě o 0,3 sekundy více).Jde o fotoaparát pro profesionální natáčení videa, a tak zde nesmí chybět 3,5mm jacky pro mikrofon i sluchátka. Najdeme zde také plnohodnotné HDMI a USB-C. To dovoluje nabíjení i napájení fotoaparátu. Ten tak můžete mít připojený např. na powerbance, ze které se bude napájet. Jak fotoaparát vypnete, bude se z ní nabíjet. Úplně vybitý fotoaparát se ale s připojenou powerbankou nezapne, potřebuje v baterce trochu "šťávy".