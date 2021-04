Panasonic Lumix S 85mm F1.8 (S-S85). Jde o jeden z objektivů nabízených pro nový full frame systém Panasonicu, který jsme otestovali s modelem

Do dalšího testu se nám dostal pevný full frame objektiv(S-S85). Jde o jeden z objektivů nabízených pro nový full frame systém Panasonicu, který jsme otestovali s modelem Lumix S5 . Jde o relativně kompaktní objektiv, který má být vhodný i pro natáčení videa pomocí gimbalů, má mít minimalizovaný focus breathing a nechybí ani zvýšená odolnost vůči nepříznivému počasí. Tak se na něj pojďme podívat.

Testovaný objektiv je poměrně malý, má 73,6 mm v průměru a 82 mm na délku, přičemž dle výrobce váží 355 gramů. Zpracování hodnotím jako velmi dobré, objektiv jen svým jednodušším designem a malými rozměry nepůsobí tak luxusně jako např. 50mm F1.4

Na těle je jen jeden velký zaostřovací kroužek s krásně plynulým chodem. Jak se bude chovat, to můžete nastavit v menu fotoaparátu. Lumix S5, na kterém byl objektiv testován, umožňuje nastavit lineární chod a z minima na maximum to může být od 90° do 360° dle vlastního nastavení. Můžete mít i nelineární chod, ale to se připravte na příliš velké skoky mezi rychlým a pomalým otáčením kroužku (pomalé je ještě více zpomalené, rychlé ještě více zrychlené).

Na těle objektivu je pak jen jeden přepínač, a to na manuální a automatické zaostřování. Jak se sluší a patří, objektiv má kovový bajonet.

Objektiv jsme vyzkoušeli na fotoaparátu Panasonic Lumix S5 s 24MPx full frame senzorem. Spolu tvoří 1,07 kg vážící kombinaci.

V balení dostanete také velkou sluneční clonu, která celý fotoaparát s objektivem výrazně prodlouží. Tím jsme si představili dnes testovaný objektiv a v dalších kapitolách ho vyzkoušíme v praxi při focení.