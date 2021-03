Panasonic Lumix S5: kompaktnější video-profík

Další fotoaparát, který se nám dostal do redakce na test, je full frame CSC. Tento přístroj má být cenově přístupnější alternativou k vyšším modelům, zejména verzi Lumix S1 . V podstatě se dá říci, že je to S1 v jiném balení. Má menší velikost, jiný akumulátor, jinak výklopný displej, chybí stavový displej a má nižší rozlišení hledáčku, nicméně technicky to jsou takřka totožné fotoaparáty. Máme zde tedy 24MPx snímač, podporu 4K60p videa s cropem, 180fps slow-motion video, umí i Log záznam s rozšířeným dynamickým rozsahem a nechybí ani spousta profesionálních funkcí pro natáčení videa. Jak si tedy povede v našem testu?

Testovaný objektiv:

Ergonomie ovládání

Lumix S20-60mm F3.5-5.6, který je menší než

Jak už bylo řečeno, jednou ze základních vlastností Lumixu S5 jsou o něco menší rozměry. Stále to není drobek, ale 714 gramů v těle je přeci jen znatelně méně než 1017 gramů u S1. Máme zde i nový setový objektiv, který je menší než Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S. , takže celá soustava má 1,06 kg místo zhruba 1,7 kg u S1+24-105mm. Zpracování fotoaparátu je dobré, působí bytelně a místy poněkud gumově (což není na škodu). Tělo se drží dobře, možná by to ale chtělo větší výstupek na palec. Obojí je utěsněné a nabízí zvýšenou odolnost.

Lumix S5 je nabízen v setu s již zmíněným objektivem Lumix S20-60mm F3.5-5.6 (S-R2060). Tento nový seťák je kompaktnější a potěší velmi širokoúhlý záměrem díky 20mm ohniskové vzdálenosti (úhel záběru je tak 94° místo tradičních 84° u konkurenčních 24mm objektivů). To ale při 3× optickém zoomu znamená maximum pouhých 60 mm. Využívá 67mm filtry a najdeme tu dva kroužky, zoomovací a zaostřovací. Zoomovací jde hladce, jeho chod je optimalizován pro video, počítejte s tím, že se ale přední člen dost vysouvá.

Zaostřovací kroužek má několik nastavení. Zaostření se může po vypnutí vracet do předchozí pozice, kroužku lze nastavit lineární nebo nelineární vazbu. V takovém případě pomalé otáčení mění zaostřenou vzdálenost jen velmi pomalu, naopak rychlé ostření velmi rychle. Osobně bych to pomalé možná trochu zrychlil a to rychlé trochu zpomalil (rozdíl mezi nimi mi přišel být dost výrazný). Také lze nastavit, jaký úhel otočení je od minima do maxima, a to od 90° do 360°. Změna se týká především krátkých vzdáleností u "makra".



Při pohledu na příď vidíme velký 24MPx snímač (celkové rozlišení 25,28 MPx). Snímač je mechanicky stabilizovaný a systém by měl nabídnout 5EV účinek s nestabilizovanými objektivy, jakým je i testovaný model 20-60mm. U bajonetu najdeme tlačítko na odjištění a opět mi vadila synchronizační tečka pro montáž objektivu dole, kde ji nelze vidět. Objektivy tak nasazujete zkusmo (časem zhruba zjistíte, kam patří bílá čára na horní straně objektivu). Nechybí konfigurovatelné tlačítko, tím si můžete třeba zvolit náhled clony nebo cokoli jiného, co je v nabídce. A že toho v nabídce je.



Možnosti konfigurace ovládání jsou takřka nekonečné. Je zde mnoho tlačítek a většině z nich lze nastavit, co mají dělat. Každému však vyhovuje něco jiného, a když jsem dostal fotoaparát na test po předchozí redakci, tak jsem hodně dlouho překopával nastavení předchozího redaktora, které naopak mně vůbec nevyhovovalo.



Na horní straně zmizel stavový displej a najdeme tu dvě ovládací kolečka. Vlevo je ovládání sekvenčních režimů a samospouště, vpravo je pak výběr fotografických režimů. Osobně jsem ocenil, že tu není pojistka kolečka, kterou by ale někteří jiní fotografové uvítali. Dále je zde páčka pro zapnutí a konfigurovatelné kolečko. Co bude nastavovat, kterým směrem bude "nahoru" a kterým "dolů", to si lze nastavit.



Velké červené tlačítko spouští natáčení videa, prodleva je asi 0,5 sekundy při zahájení. Ukončení už je okamžité. Dále tu jsou tři tlačítka pro vyvážení bílé, ISO a korekci expozice, ale i ta jsou nastavitelná. Spoušť má příjemný chod (poněkud zvláštní, pokud ji chcete použít i pro video) a kolem je otočný prstenec, který je opět plně konfigurovatelný.

Hlavní displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,8 milionu bodů. Má ostrý obraz a solidní pozorovatelnost umocňuje jeho plná polohovatelnost. Vyklápí se do strany a lze ho otáčet, což ocení zejména ti, kteří chtějí přístroj např. na natáčení vlogů na stativu (nejsem si jist, zda se někomu bude chtít držet kilový přístroj v ruce). Dotykovým displejem se dá polohovat AF bod, a to i když se díváte do hledáčku. Navíc si lze vybrat, která plocha displeje má k tomuto účelu sloužit a nejen to. Také lze vybrat, zda má fungovat pomocí absolutní polohy (kde je prst, tam je AF bod) nebo pomocí offsetu (tažení prstem doleva posune bod doleva a je jedno, kde je bod i prst.



Hledáček typu OLED nabídne velmi pěkné 0,74× zvětšení, rozlišení ale činí 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů). Pro srovnání, S1 má 5,76 mil. bodů a 0,78× zvětšení. Obraz je přesto dost pěkný a je dobře použitelný i za hodně špatného světla. Obnovovací frekvence může být 60 nebo 120 fps.

Na zádi najdeme přepínač zaostřovacích režimů. Páčka přepíná mezi jednorázovým AFS, průběžným AFC a manuálním MF, tlačítko uprostřed pak umožní výběr režimu výběru AF bodu. Dále je tu 4směrný (nikoli 8směrný) joystick, jeho zmáčknutí lze konfigurovat stejně jako to, co se má stát při posunu do stran. Může tak polohovat AF bod (s poměrně dobře nastavenou vazbou), ale klidně tu můžete mít cokoli jiného a funkci polohování vypnout. Já si polohování nechal a stiskem jsem restartoval polohu AF bodu. Dále je tu tlačítko AF-ON, další z mnoha konfigurovatelných tlačítek. Těch je zde 16 + 8 označených vlastní ikonkou, které však můžete překonfigurovat. Funkce tak nemusí odpovídat ikonce, nechcete-li.



Dále je tu konfigurovatelné quick menu, které ovladatelné i pomocí dotykového displeje. Otočný volič opět umožňuje nekonečné nastavení toho, co může dělat ať už otáčením nebo kurzorovými šipkami. Na pravé straně pak vidíme dva sloty pro SDXC karty a nechybí ani jack pro dálkové ovládání.



Z této strany vidíme rozměry těla i objektivu, jehož jediným tlačítkem je přepínání zaostřovacích režimů. Pro manuální zaostřování stačí, když bude na poloze MF jeden z přepínačů (je jedno zda na těle nebo na objektivu).

Na spodní straně vidíme kovový závit pro stativ, krytku pro konektory bateriového gripu a utěsněný prostor pro akumulátor. Proti 23Wh akumulátoru Lumixů S1 je zde menší 16Wh akumulátor DMW-BLK22 (7,2V, 2200 mAh). Lze tedy čekat o 30 % kratší výdrž na akumulátor.

Máme tedy za sebou prvotní seznámení s fotoaparátem. V dalších kapitolách se společně podíváme na praktické testy.

Pod gumovými krytkami najdeme dva 3,5mm jacky pro připojení externího mikrofonu a sluchátek. Dále je tu HDMI port a USB-C. Přes ten lze fotoaparát nabíjet i napájet. Můžete tak mít připojenou powerbanku, která bude fotoaparát nabíjet, a jakmile fotoaparát zapnete, poběží na "šťávu" z powerbanky a nebude vybíjet baterii. Jak ho vypnete, opětovně se začne nabíjet. Potěší i fakt, že je v balení nabíječka akumulátorů. Počítejte s tím, že nabíjení akumulátoru trvá asi 4 hodiny v nabíječce a přes USB port to může být i delší (můj počítač to zvládl asi za 7 hodin).Pokud jde o příslušenství, to není tak bohaté jako u S1/S1R. Najdete tu fotoaparát a objektiv, všechny krytky těla i objektivu, potěší sluneční clona, je zde popruh, základní manuál, nechybí ani síťový adaptér s nabíječkou a kabel USB-A na USB-C (u S1 byl např. i USB-C na USB-C a adaptér do britské zásuvky).