Revoluční ovládání telefonů: Capture Button na iPhone 16 má být citlivý na stisk i dotyk

Focení pomocí smartphonů je poněkud odlišné od fotoaparátů. Ve větší míře se používá dotykové ovládání na displeji, naopak hardwarová spoušť je tu obvykle řešená pomocí tlačítek hlasitosti. Tomu ale chybí možnost namáčknutí spouště a aretace zaostření a expozice, i když některé telefony toto měly. Faktem nicméně je, že kvůli nízké hmotnosti telefonů a jejich tvaru takové řešení obvykle nepřinášelo o moc lepší focení, mnohdy spíše naopak. Otázkou je, jak tomu bude u letošních iPhonů 16. Ty totiž mají přinést nové tlačítko Capture Button, které by mělo být nemalou revolucí ve focení pomocí telefonů.



To by dle zákulisních informací mělo např. hardwarovým řešením umožňovat okamžité zapnutí aplikace fotoaparátu bez nutnosti spouštění aplikace přes displej, což se sice dá dnes vyřešit i bez odemčení telefonu (výchozí akce tlačítka by měla být konfigurovatelná), nové úniky ale prozrazují další užitečné funkce. Tlačítko by totiž mělo reagovat na stisk i dotyk včetně pohybových gest. Posun prstu doprava a doleva by měl ovládat zoom, lehké namáčknutí by mohlo ovládat zaostřování, výraznější pak spustit záznam nebo focení. Otázkou je, nakolik takové ovládání telefonu přesvědčí fotografy k nákupu nového iPhonu, a zda k těmto telefonům nepřetáhne i některé zákazníky, kteří byli dosud anti-Apple.