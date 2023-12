Apple iPhone 17 Pro Max má mít prý všechny snímače 48MPx, tedy včetně tele-modulu

V příštím roce by se měla představit další generace smartphonů Apple iPhone 16 Pro, ale už dnes se objevují informace o té, která bude následovat po ní. Vraťme se ale pro kontext nejprve k příští generaci. Proslýchá se, že iPhone 16 Pro by měl dostat 5× zoom v tele-modulu i u své menší varianty (dnes jen u iPhone 15 Pro Max), což má pro tuto variantu přinést také mírně větší snímač, nadále by měl být s 12MPx rozlišením. Současně se také hovoří o tom, že obě verze dostanou ultra-širokoúhlou kamerku se 48MPx rozlišením. Poslední úniky hovoří o tom, že o rok později by se 48MPx rozlišení mělo dostat na všechny tři moduly.

Zatímco iPhone 16 Pro a Pro Max by měly mít fotoaparáty opět totožné (ultra-širokáč 48MPx, hlavní 48MPx, tele 12MPx s 5× zoomem), což o dnešních řadě iPhone 15 neplatí, neboť ta se liší v tele-modulu (3× proti 5× zoomu), u iPhonů 17 Pro by mělo dojít k opětovnému rozdělení. Větší iPhone 17 Pro Max by totiž podle posledních zpráv měl dostat 48MPx snímač i na tele-modul. Otázkou je zoom. Poslední dobou se objevují zvěsti o tom, že by nové iPhony mohly dostat dokonce 10× zoom jako Galaxy Sx Ultra, nicméně Apple sám kdysi říkal, že 10× zoom je kvůli nedostatečné stabilizaci docela nesmyslný. Jak to bude, to ukáže až čas. Každopádně na iPhone 17 Pro Max si budeme muset počkat patrně do září 2025.