Ricoh představil vodotěsný kompakt Pentax WG-90

Máme tu nový outdoorový kompakt z dílen společnosti, resp. její značky Pentax. Před 1,5 rokem představený model WG-80 se dočkal svého nástupce,. Jak už je ale u této řady zvykem, nic zásadního se nezměnilo a v zásadě jde od roku 2014 a modelu WG-30 víceméně stále o tentýž fotoaparát s minimem změn (mírně se např. zvýšila odolnost). Např. to vypadá, že letos se změnil název značky z Ricoh na Pentax a do výběru se dostala modrá verze. Pentax možná razí heslo "neopravuj to, co funguje", ale některé věci vypadají v roce 2023 (no už spíše 2024) docela nepatřičně.

Máme tu tak např. 1/2,3" snímač CMOS s rozlišením 16 MPx, nicméně umožněno je natáčet max. Full HD video (1920×1080 pixelů), a to jen do 30 fps. HD (1280×720 pixelů) je dostupné ale i v 60 fps a 120 fps. Dnes bychom už určitě čekali podporu pro 4K. Citlivosti mají rozsah ISO 125 až 6400, časy jsou od 1/4000 do 1/4 sekundy, noční režim nabídne do 4 sekund. Korekce expozice má rozsah +/-2 EV.



Objektiv s 5× optickým zoomem má rozsah 28 až 140 mm se světelností F3,5 až F5,5. Zaostřovat může od 50 cm v celém rozsahu zoomu, v makro režimu je to od 10 do 60 cm (také v celém rozsahu). Režim 1cm Macro už dle svého názvu umí zaostřovat od 1 cm na střední pozici zoomu. Podporováno je i manuální zaostřování. Pokud jde o odolnost, zvládne ponor do 14metrové hloubky po dobu 2 hodin, pád z výšky 1,6 metru na tvrdou podložku, tlak 100kg zátěže a fungovat má bezproblémově i při teplotách -10 °C.



Pentax WG-90 podporuje kartu SDXC, vnitřní paměť nabídne kapacitu 68 MB. Jeho displej má 2,7" úhlopříčku a rozlišení pouhých 230 tisíc bodů (320×240 RGB pixelů), což už dnes také působí velmi archaicky. Akumulátor D-LI92 vydrží na pořízení 300 snímků. Máme tu rozhraní USB-C 2.0 a HDMI typu D. Rozměry jsou 122,5×61,5×29,5 mm a váží 194 gramů včetně baterie a karty. Cena byla stanovena na 379,99 EUR (9300 Kč).