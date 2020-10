Ricoh zveřejnil specifikace Pentaxu K-3 Mark III, nové vlajkové lodi APS-C

Ricoh už Pentax K-3 Mark III. I když měla být připravena už na sklonku letošního roku, kvůli koronavirové pandemii se její představení posouvá na únor, nejspíše na veletrh CP+, který se má konat od 25. do 28. února 2021. Vývoj spěje ke konci a Ricoh tak zveřejnil i technické specifikace nového přístroje.

Společnostuž nějakou dobu připravuje svou vlajkovou loď do třídy APS-C zrcadlovek. Nyní dostává i své jméno,. I když měla být připravena už na sklonku letošního roku, kvůli koronavirové pandemii se její představení posouvá na únor, nejspíše na veletrh CP+, který se má konat od 25. do 28. února 2021. Vývoj spěje ke konci a Ricoh tak zveřejnil i technické specifikace nového přístroje.

Ten má mít APS-C snímač CMOS s rozměry 23,3×15,5 mm o rozlišení 26,78 MPx, z čehož se efektivně využívá 25,73 MPx. Snímky tak mohou mít rozlišení až 6192×4128 pixelů a podporován je formát JPEG i RAW (jak 14bitové PEF, tak i DNG). Zaostřovací systém SAFOX má 101 bodů, z toho je 25 křížových. Citlivost je od výborných -4 EV. Pentax měl zapracovat na rychlosti a spolehlivosti průběžného zaostřování. Snímač je mechanicky stabilizovaný, SR II má celkově nabízet stabilizování v 5 osách a s maximálním účinkem 5,5 EV (při 135mm ohniskové vzdálenosti objektivu to znamená cca 1/5 sekundy z ruky).



Pokud jde o expozici, máme tu tradiční režimy. Citlivosti mají nebývale široký rozsah od ISO 100 do ISO 1600000 (1,6 milionu). Nelze ale očekávat, že by to mělo nějakou významnou praktickou využitelnost. Expoziční časy pak mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund, bulb režim pak končí na 20 minutách. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy. K-3 Mark III nabídne sekvenční snímání s rychlostí až 12 fps. Buffer v takovém případě postačí na 37 JPEGů nebo 32 RAWů. K dispozici jsou i pomalejší režimy se 7,0 fps (60/37 snímků) a 2,5 fps (90/39 snímků).

Pentax nezapomněl ani na natáčení videa, a tak tu máme podporu 4K videosekvencí (3840×2160 pixelů) při 30p nebo 24p. Ve Full HD (1920×1080 pixelů) je maximem 60p. K dispozici je interní stereo mikrofon, je však možné využít i externí. Využívá se formát MPEG-4 AVC/H.264 (MOV).

Podporovány jsou paměťové karty SDXC včetně standardu UHS-II. Jedním z velkých lákadel nové zrcadlovky má být pentaprizmatický hledáček s nadprůměrným zvětšením 1,05× (0,7× po přepočtu) a 100% pokrytím. Zadní displej má mít 3,2" úhlopříčku a vysoké rozlišení 1,62 milionu bodů. Je dotykový, ale není polohovatelný. Napájení zajišťuje Li-Ion akumulátor D-LI90 s výdrží na 800 snímků. Máme zde moderní port USB-C 3.2 Gen1, nechybí 2,5mm jack pro dálkové ovládání, porty pro mikrofon i sluchátka, socket X-Sync a HDMI. Nezapomnělo se ani na bezdrátová rozhraní Wi-Fi (802.11b/g/n) a Bluetooth 4.2 LE. Rozměry těla činí 134,5×103,5×73,5 mm a váží 735 gramů. S baterií a kartou se pak vyšplhá na 820 gramů, takže na APS-C zrcadlovku nejde o zrovna lehký přístroj.

Ceny souvisejících / podobných produktů: