Roadmapa objektivů od Fujifilmu přidává 18mm F1.4 a 70-300mm

Fujifilm představila nejen nový Společnostpředstavila nejen nový fotoaparát X-S10 a aktualizovaný objektiv XF 10-24mm F4 R OIS WR , ale také upravenou roadmapu, která obsahuje dva nové objektivy. Oba dva by se měly objevit v průběhu roku 2021, ale zatím není blíže známo, kdy přesněji. Celkově by tak měl počet objektivů systému Fujifilm X vzrůst na 37.

První novinkou bude objektiv XF 18mm F1.4. Jde tedy o širokoúhlý objektiv s přepočtenou ohniskovou vzdáleností 27 mm. Navzdory širokoúhlému záběru by ale díky vynikající světelnosti měl nabídnout i solidní mazání pozadí. Druhou novinkou bude telezoom XF 70-300mm F4-5.6 OIS. Ten by měl po přepočtu nabídnout 105 až 450 mm a už podle názvu je patrné, že by měl mít optickou stabilizaci obrazu.

