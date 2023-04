Rode uvedlo nové mikrofony Wireless ME pro fotoaparáty i smartphony

Vloggeři, ale nejen oni, mohou uvítat nové mikrofony společnosti. Jde o kompaktní modely, které vychází z podobných verzí Wireless GO II . Máme tu funkci GainAssist (pro vyvážení zvuku) a kvalitní mikrofony ve vysílači i přijímači. K bezdrátovému přenosu je využit systém na frekvenci 2,4 GHz, dosah je přes 100 metrů a využito je i 128bitové šifrování dat. Rode si zakládá na snadné konfiguraci, a tak by mělo veškeré nastavování spočívat jen v tom, že se přijímač zapne do telefonu, fotoaparátu nebo jiného nahrávacího zařízení, vysílač s mikrofonem na osobu, kterou chcete nahrávat, a vše by mělo fungovat automaticky. Obě zařízení jsou totiž od výroby spárována.