Rozhovor s Panasonicem: bude žít M4/3 a jak je na tom AI?

Odpovídá Michal Novák, produktový manažer společnosti Panasonic za kategorii Digital Imaging, který stál u zrodu digitálních bezzrcadlovek Lumix v ČR a SR.

1. Panasonic Lumix S5 II přinesl do fotoaparátů Panasonic poprvé hybridní zaostřování kombinující fázové a kontrastní. Proč padla volba jako na první model právě na něj?



O tom, zda technologie X se stane úspěšnější než technologie Y, nerozhodují vývojová oddělení firem, ale koncový zákazník na základě svých preferencí. Úkolem firem je schopnost tyto preference včas rozpoznat a implementovat do svých produktů. Panasonic je dlouhodobým propagátorem moderních technologií a jejich implementaci co nejširšímu spektru zákazníků.

V případě kontrastního ostření a jeho nadstavby v podobě DFD jsou všechny informace potřebné k tomu, aby přístroj správně fungoval, obsaženy v obraze samotném a je potřeba si tedy pouze „hlídat“ správné algoritmy. Pro tradiční fázové ostření jsou nutné změny v hardwaru přístroje.

Musíte mít obrazový snímač, který v sobě obsahuje speciální buňky, které se nestarají o tvorbu obrazu, ale pouze o porovnávání fáze. Následně musíte mít procesor, který je designovaný na práci s takovýmito informacemi od tohoto snímače a také algoritmy, které s posbíranými informacemi dokáží adekvátně pracovat.

Přístroje přicházející na trh v letošním roce jsou přístroje, jejichž vývoj začal před dvěma, třemi a více lety. Už v té době se Panasonic rozhodl, že bude následovat přání zákazníků a implementuje technologii fázového otření do Lumix fotoaparátů.

Díky obrovským zkušenostem s DFD ostřením se podařilo uvést na trh přístroj, který si bere to nejlepší ze světa kontrastního, tak ze světa fázového autofokusu. Obě technologie se tedy chytře doplňují, než aby si konkurovaly. Jsem přesvědčen, že pro koncového uživatele není podstatné, jak se daná funkce nazývá, ale zda-li funguje. Hybridní autofokus v Lumix S5II je krásným příkladem toho, že už s první generací technologie se můžete dostat na naprostou špičku.

2. Mnozí lidé se obávají, že s příchodem full-frame přístrojů Lumix S bude postupně umírat řada přístrojů Lumix G s Micro Four Thirds snímačem. Jaké jsou plány pro další rozvoj této řady? Plánuje se např. větší zaměření na více kompaktní modely (nástupce GM) nebo výraznější zaměření na vlogging i v přístupnějších cenových kategoriích?

Panasonic je tvůrce kategorie bezzrcadlovek a Lumix G stál je prvním svého druhu od roku 2008. Z otevřeného standardu MFT se z něj za tu dobu stal zdaleka nejucelenější ekosystém, ať už co se týče prakticky nepřeberné nabídky objektivů, tak těl pro fotografii, hybridního snímání i čistě „cine“ produktů v průmyslovém použití, tak v příslušenství a různých „udělátek“ od řady druhovýrobců.

Snímače MFT vynikají vysokou rychlostí vyčítání dat, a jsou tak více než vhodné pro akční záběry. Stejně tak přijdou vhod v situacích, kdy velikost a hmotnost jsou zásadními parametry. Panasonic i nadále podporuje vývoj nových produktů Lumix G pro standard MFT a uživatelé se nemusí obávat, že novinky v této oblasti nebudou. O to, kdy konkrétně dorazí na trh, se bohužel v tuto chvíli nemohu podělit.

3. Umělá inteligence je obrovským tématem nejen v posledních týdnech. Pro co všechno je ve vašich fotoaparátech využívána?

Pod umělou inteligencí si někteří lidé představují různé věci. Vždy je otázkou, jaká očekávání od ní mají. Pokud se budeme bavit o snímání obrazu, tak zde jsou dva hlavní proudy.

První reprezentuje to, že dostaneme očekávaný výsledek dle zadání – tedy chcete krásný obrázek krajinky, s blankytnou oblohou s/nebo bez mraků, šťavnatou zelenou plochou a rozzářeným a superostrým měsícem v pravé poledne? Ano, toto AI dokáže velmi dobře a do budoucna v tiskové kvalitě.

Druhý naopak reprezentuje enormní snahu zachytit skutečnou skutečnost v celém rozsahu bez jakýchkoliv příkras a k tomu pomáhá AI vylepšovat samotné chování přístroje – jako je „strojové učení“ fotografovaných scén pro co nejlepší zaostření nebo nastavení expozice.

AI se tedy účastní toho jak pomáhat přístroji v co nejpřesnějším zachycení reality, aniž by ovlivňovala realitu jako takovou. Filozofie Lumix je o schopnostech co nejpřesnější reprodukce reality. Tedy využívat AI k tomu, aby přístroje lépe fungovaly, ne aby realitu dělaly hezčí.

4. Vaše fotoaparáty prozatím končí na 6K videu, konkurence ale nabízí v některých modelech i 8K. Kdy si myslíte, že přijde doba 8K videa?

S ohledem na stav infrastruktury, velikosti datových toků, rychlosti vyčítání snímačů, energetické náročnosti a celkové využitelnosti nepředpokládáme masivní nástup 8K rozlišení. Domníváme se, že 4K zůstane dominantní i v horizontu několika následujících let.

Záznam ve vyšším rozlišení než 4K je samozřejmě vhodný pro výřezy, úpravy kompozice, zoomování a celkovou práci s obrazem i při nižším barevném podvzorkování než je 4:2:2. Proto považujeme rozlišení 6K za ideální balanc mezi kvalitou a reálnou využitelností při zachování efektivního workflow. Při této kvalitě záznamu dokážeme nabídnout uživatelům plnohodnotně fungující a finančně dosažitelné přístroje s neomezeným záznamem a efektivní postprodukcí.

5. Jaké funkce vidíte jako stěžejní pro to, aby (nejen) Vaše fotoaparáty mohly uspět proti stále zlepšujícím se smartphonům? Proč by si uživatel měl koupit raději MFT fotoaparát než high-endový smartphone s několika objektivy?

Tak jako v každém oboru i v případě fotoaparátů platí, že pokud se uživatel ponoří do problematiky hlouběji, skončí u specializovaných/profesionálních nástrojů.

Rozdíly jsou v první řadě v kvalitě, možnostech personalizace a následné postprodukce. Mobilní telefony jsou dostatečně kvalitní pro takovéto „domácí žvýkání“ a pokud se s nimi natáčí v ideálních světelných podmínkách a není vyžadován následný grading, tak je kvalita dobrá. Jakmile se ale od ideálních podmínek odkloníme a začneme vyžadovat cokoliv víc než průměr, tak uživatel začne narážet na omezení jak v kvalitě tak v možnostech. V řetězci optika - snímač - procesor dokáží mobilní telefony nabídnout pouze výkonný procesor a to ještě takový, který je designovaný pro multitasking. Případně nastoupí na řadu již výše zmíněná práce AI tvůrce.

Foto/video aparáty Lumix jsou přístroje, kde je vše podřízeno k dosažení maximálního a přesně reprodukovanému výsledku. Špičková a výměnná optika, rozměrné snímače s rychlým vyčítáním a přesnou barevnou reprodukcí plus procesor, jehož jedinou prací je zpracování obrazu. Nesmíme také zapomínat na design. Fotoaparáty jsou určené pro práci, mají proto design vyhovující zátěži a svému určení.

Tak jako kladivo vypadá jako kladivo právě proto, že je určené k jasnému úkolu, stejně je to s obrazovou technikou, kdy forma přísně následuje funkci, a umožní tak uživateli pracovat lépe, rychleji, efektivněji, a tedy i radostněji.

6. Je nějaká funkce, kterou byste považoval za příští “game changer” ve světě fotoaparátů? Co si myslíte, že by mohla být následující významnější revoluce v této oblasti?

Nad takovouto „funkcí“ si všichni výrobci lámou hlavu a vědět, co budou zákazníci za 5 let chtít, vyžaduje křišťálovou kouli.

S ohledem na fotoaparáty a jejich filozofii se jedná o soustavné vylepšování stávajících schopností optiky, snímačů a výpočetních výkonů spojené s užitečným a efektivním designem. V oblasti HW se zraky upínají k technologiím, které by umožnily významný skok, např. nasazení organických snímačů ve spojení s globální závěrkou je něco, co by posunulo možnosti zařízení významně dopředu. Nemyslím si však, že se jedná o otázku dnešních dnů.

Za sebe vidím to, že dříve bývaly fotoaparáty a videokamery separátní zařízení. Dnes jsou to hybridní přístroje, které zvládnou obojí současně v profesionální kvalitě. Trendem tak bude prohlubování této symbiotické provázanosti, a uživatel tak nebyl nijak omezován ve svých projektech. Zkrátka aby měl přístroj, který zvládne špičkově statický i dynamický obraz a zvuk.

7. Jaký je váš postup při testování nových produktů a jaké faktory se zohledňují při rozhodování o vývoji nových funkcí a technologií v řadě Lumix? Jakým způsobem se v tom projevuje zpětná vazba od uživatelů?

Postup naší společnosti se myslím nijak významně neliší od našich přímých konkurentů. Nové produkty, popř. jejich funkce jsou testovány cílovou skupinou a následně na základě poznatků upraveny a implementovány. Co však považuji za silnou stránku fotoaparátů Lumix, je pravidelný a bezplatný update přístrojů. Umožňuje tak uživatelům udržovat svůj přístroj, potažmo svou nemalou investici aktuální s tím, co se na trhu děje. Namísto toho, abyste každé 2 roky zaplakali, jak beznadějně váš přístroj zastaral, jej každý rok aktualizujete a přístroj se – a někdy i značně – vylepší. Nádherným příkladem jsou legendární stroje Lumix GH5. Pokud byste vedle sebe postavili GH5 z roku 2017 a roku 2021, tak máte dva zcela funkčně odlišné přístroje. Jednoduchým updatem však můžete z přístroje 2017 udělat přístroj 2021 a dál ho nechat pracovat a vydělávat vám peníze.

8. Fotoaparáty dnes mohou být do značné míry ovládány telefony přes Wi-Fi a Bluetooth. Vidíte nějaký prostor pro další rozšíření bezdrátových funkcí, a to ať už přidání více funkcí do mobilních aplikací v telefonu nebo přidáním více funkcí do samotného fotoaparátu, které by využívaly potenciál bezdrátového rozhraní?

Zde záleží, kdo se ptá a pro koho je daná funkcionalita určená. Co vyžaduje „běžný“ spotřebitel, nebývá to samé, co očekává specialista. A pro jakou cílovou skupinu je přístroj primárně určen.

Obecně ve světě profesionálních zařízení se primárně počítá kvalita záznamu, spolehlivost přístroje a rychlost zpracování dat. Bezdrátové funkce jsou příjemnou alternativou jak například streamovat video do sítě, ocení to však spíše influencer s krátkým příspěvkem než tvůrce kameraman, který sáhne po kabelovém (stabilnějším) řešení. Sám osobně z těchto pomocníků využívám bezdrátové ovládání přístroje z mobilního zařízení a poté bezdrátové připojení sluchátek.

9. Rychlé snímání, video s vysokým rozlišením, to vše si pro zpracování žádá výkonné procesory, což ale obvykle zvyšuje spotřebu. Jaké technologie používá Panasonic pro zvýšení výdrže baterií ve svých produktech, ať už jde na jedné straně např. o lepší výkon akumulátorů nebo naopak o snižování spotřeby fotoaparátu?

Touto otázkou jste uhodil hřebík na hlavičku. Co fotoaparáty umí, jak jsou veliké a jak dlouho dokáží pracovat na plný výkon je výsledkem kompromisu. Teplo, respektive zahřívání a přehřívání přístrojů je v této chvíli hlavním limitačním prvkem.

Pokud chcete větší výkon/rozlišení/rychlost/cokoliv budete se potýkat s větší produkcí tepla. S nasazením nových procesorů teoretická spotřeba samozřejmě klesá, ale současně zde máme snímače s vyšším rozlišením, rychlejší vyčítání dat, větší bitová hloubka, a to vše požaduje od nového procesoru nový výkon a výkonnější baterii = vyšší produkci tepla.

Péče, jakou Panasonic věnuje tomuto „Heat Managementu“, je až na hraně obsese. Nejde jen o aktivní chlazení, ale o celou architekturu rozložení komponent v přístroji, pohyblivé prvky potažené grafitem pro snížení tření, atd.

Výsledkem toho všeho je, že lze na trh uvést přístroj jako Lumix S5II, který dokáže nabídnout extrémní výkony v kvalitě obrazu při zachování dlouhodobého a spolehlivého provozu v kompaktních rozměrech. Ten můžete vzít kamkoliv bez ohledu na roční období a počasí a nechat jej, aby pro vás pracoval a aby vám pomohl přenést vaše vidění světa k dalším divákům. Lumix S5II je tedy zářným příkladem vyváženého foto video přístroje bez limitů.

Děkujeme Michalu Novákovi za zodpovězení našich dotazů.