Samsung Galaxy Enhance-X: nový fotoeditor pro Android s využitím AI

Schopnosti Galerie na telefonech Samsung Galaxy se nyní dostávají do samostatné mobilní aplikace. Využívá systému umělé inteligence a umožňuje vylepšit snímky mnoha různými způsoby. Podle výrobce by měla být schopna zaostřit neostře vyfocené snímky, zvýšit také rozlišení (tohle třeba umí Adobe Camera Raw a umí to velmi dobře).