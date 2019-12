Samsung Galaxy S11 má mít 108MPx čip a 5× zoom

Smartphonyřady S byly vždy mezi těmi nejlepšími fotomobily na trhu. Poslední dobou toho dosahovaly zejména díky rozumně velkým senzorům s malým rozlišením, a tedy i nízkým šumem. Novýby měl ale celý koncept focení u této řady převrátit naruby. Už před měsícem se spekulovalo , že dostane nový 108MPx senzor s velkou 1/1,33" úhlopříčkou vyvinutý ve spolupráci s Xiaomi. Nejnovější zprávy toto opět potvrzují a vypadá to, že se tak skutečně stane. Díky technologii TetraCell (slučování čtyř pixelů do jednoho) by ale z telefonu měly padat snímky s 27MPx rozlišením.