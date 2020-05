Samsung má pracovat na 250MPx ISOCELL čipu pro smartphony

250 MPx a velké úhlopříčce. Zatímco se minulý týden hovořilo o tom, že Samsung chce vytvořit 600MPx snímač "pro všechny" (tedy spíše pro průmyslové využití než pro smartphony), nyní se objevují prozatím nepotvrzené zprávy, že se pro telefony chystá další výrazné zvýšení rozlišení. Zatímco 600MPx jsou spíše jen záměrem do budoucna, nový čip ISOCELL pro smartphony by již měl být ve vývoji. Hovoří se o velmi vysokém rozlišenía velké úhlopříčce.

To by znamenalo rozlišení zhruba okolo 18250×13700 pixelů při poměru stran 4:3, resp. cca 19370×12910 pixel při poměru 3:2. Za předpokladu, že by tu Samsung použil prozatím své nejmenší 0,7µm pixely, velikost čipu by byla 12,8×9,6 mm (resp. 13,6×9,0 mm), což přibližně odpovídá úhlopříčce snímačů typu 1,0". Jak velké pixely ale Samsung využije, to prozatím nevíme. Předpokládá se, že nové high-endové Samsungy (Galaxy S21?) využijí cca 150MPx čip a nový 250MPx model by se mohl objevit v příštím roce v novém Galaxy Note.

