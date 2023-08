Samsung prý chystá 440MPx senzor i velký 1,0" snímač GN6 s 50MPx

Na internetu se objevily zprávy o tom, že společnost Samsung chystá několik nových zajímavých snímačů. Pro nás je asi nejzajímavějším čipem model GN6. Ten má totiž umírněné rozlišení 50 MPx. Hlavní je ale to, že zatímco dnes je pro 50MPx rozlišení standardem cca 1/1,5" čip s 1,0µm pixely (jsou ale i větší a menší), v tomto případě by mělo jít o 1,6µm pixely, takže by šlo o 1,0" nebo dokonce o trochu větší senzor. Při sloučení by tak vznikal ekvivalent velkých 3,2µm pixelů a snímač by mohl poskytnout nejen slušné detaily, ale především vysoký dynamický rozsah a nižší šum. Škoda však, že výrobci na takto velkých typech volí buď přemrštěné rozlišení s dělením 3×3 nebo dokonce už i 4×4 (108, resp. 200 MPx, nicméně slučované na 12-12,5 MPx), nebo naprosto dostačující dělení 2×2, ale na nižších rozlišeních (50 MPx se rovněž slučuje na 12,5 MPx). Myslím, že je čas přinést také něco okolo 64-80 MPx, ale stále s klasickým Quad Bayerem (slučování 2×2 na trochu vyšších 16-20 MPx). Snad se někdy dočkáme.



HP7 a v tomto případě má mít miniaturní 0,6µm pixely. Mluví se také o senzoru HU1. Ten by měl jít s rozlišením do nevídaných výšin. Zde totiž zákulisní informace hovoří o rozlišení 440 MPx! Zde se ale spekuluje o tom, že nepůjde o snímač do smartphonů, ale do průmyslu nebo automotive. Ostatně Samsung už na téma 600MPx snímače "pro všechny" hovořil před více než třemi lety a už tehdy zmiňoval především průmyslové nasazení. Dále byl okrajově zmíněn i 320MPx snímač a zde už je více pravděpodobné, že by si časem mohl najít cestu do nějakého toho telefonu. Další zajímavou (nicméně nepotvrzenou) informací je to, že výše zmíněné čipy jsou tak drahé, že je nechce používat ve svých telefonech ani samotný Samsung, a tak se pravděpodobně dostanou jen ke konkurenci, která je bude ochotna zaplatit.