Samsung získává na trhu se snímači, Sony ale stále vede

Podle zprávy Yole Development se trh se snímači v roce 2020 zvětšil o cca 7 % na 20,7 mld. USD z předchozích 19,3 mld. USD v roce 2019. Už tradičně je ve vedení s velkým náskokem společnost Sony, která vykázala stejné příjmy jako v roce 2019, což ale současně při zvětšení trhu znamená mírné snížení tržního podílu ze 42 % na 40 %. Samsung naopak zvýšil příjmy o 13 % a upevnil si tak svou druhou pozici s výsledným tržním podílem 22 % (předtím 21 %).



Třetí místo pak patří společnosti, jejíž podíl na trhu se snímači stoupl už na 12 %. Tato firma byla do roku 2014 před Samsungem, jenže ten díky svému úsilí ve vývoji senzorů pro své telefony Galaxy dokázal OmniVision překonat a možná za několik let bude šlapat na paty i Sony. Nedávno totiž Samsung oznámil i nové senzory pro trh automotive , který by firmě mohl dost pomoci. Naopak Sony si věří, že se za pár let dostane na 60% podíl. Tak uvidíme, jak se bude boj mezi těmito giganty dále vyvíjet.