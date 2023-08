Shutterstock a Nvidia Picasso: tvorba 360° pozadí pomocí generativní AI

Shutterstock se jí rozhodně nevyhýbá (má generátor snímků využívající Nvidia přináší službu pro generování 3D pozadí jen pomocí textového popisu. Díky tomu je možné zasadit 3D objekty do realistických scén, aniž by bylo potřeba je reálně do tohoto prostředí dopravit a fotit je v nich, případně pracovat s fixními pozadími, které nemusí sedět k zamýšlené představě o výsledku. Využívá se zde cloudová platforma Nvidia Picasso, která slouží k vývoji modelů generativní AI pro vizuální design.

Generativní AI je velkým tématem a fotobankase jí rozhodně nevyhýbá (má generátor snímků využívající systém DALL-E ). Spolu se společnostipřináší službu pro generování 3D pozadí jen pomocí textového popisu. Díky tomu je možné zasadit 3D objekty do realistických scén, aniž by bylo potřeba je reálně do tohoto prostředí dopravit a fotit je v nich, případně pracovat s fixními pozadími, které nemusí sedět k zamýšlené představě o výsledku. Využívá se zde cloudová platforma, která slouží k vývoji modelů generativní AI pro vizuální design.

Data pro trénování AI jsou licencována, takže zde není ani občasný problém generativních AI s tím, že by jejich model porušoval autorská práva. Systém by mohl posloužit ke stále rostoucí poptávce na generování vizuálního obsahu do her, virtuálních světů, reklam a dalších. Navzdory tomu, že mnozí od generativní AI očekávají, že designéry nahradí, prozatím je trend přesně opačný a jen loni se jejich komunita zvětšila o 20 %. Generativní AI je totiž nenahrazuje, nýbrž je velmi účinným nástrojem pro jejich práci. Díky tomu, že jim AI usnadní práci, mají pak více času pro kvalitnější vývoj primárních 3D objektů ve scéně.

Nvidia Picasso tak odbourává nutnost pořizovat scény drahými 360° kamerami, ale 360° HDRi panoramatickou scénu vygeneruje po napsání textového příkazu, přičemž umožní si i pohrát s osvětlením (pochopitelně designér to může i pokazit, jak je vidět na videu). Picasso běží na Nvidia Omniverse Cloud jako platform-as-a-Service.