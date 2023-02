Shutterstock spustil generátor snímků pomocí AI DALL-E

Tato možnost byla před několika dny oficiálně spuštěna a nyní je ve vyhledávání vedle fotografií, vektorů a ilustrací také AI generátor. Stačí popsat, co chcete nechat vygenerovat, a systém vytvoří několik návrhů. Uživatel pak může snímek editovat nebo rovnou licencovat a stáhnout. I v tomto případě dostávají fotografové, jejichž snímky byly základem pro natrénování AI, malou provizi z prodejů.

Za rok 2022 mělo podle průzkumu na serveru microstockgroup.com v rámci Contributor Fund, který vyplácí provize za oba projekty s AI, 28 % fotografů výplatu méně než 1 USD, celkově 60 % dostalo do 10 USD a necelých 80 % se vešlo do 20 USD. Dá se předpokládat, že letos budou provize vzhledem ke spuštění generátoru vyšší. Jaké, to uvidíme až v polovině roku, kdy by se měly vyplácet další provize.