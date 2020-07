Shutterstock nabídne "bezplatně" fotky pro reklamy Microsoft Advertising

Shutterstock je to poslední týdny docela "veselé". Oznámila změnu provizí, kvůli čemuž fotografům významně klesly provize (středním okolo 35 %, menším o trochu více, větším o něco méně). Bojkot fotografů zatím moc nezabral, z databáze Microsoft Advertising totiž v rámci Audience Ads mají nově přístup k celé kolekci téměř 330 milionů snímků z fotobanky Shutterstock.

S fotobankouje to poslední týdny docela "veselé". Oznámila změnu provizí, kvůli čemuž fotografům významně klesly provize (středním okolo 35 %, menším o trochu více, větším o něco méně). Bojkot fotografů zatím moc nezabral, z databáze zmizelo nakonec něco okolo 3 % snímků , a nyní je tu další krok, který může fotografy naštvat. Faktem nicméně je, že zatímco u změny provizí je po prvním měsíci docela dobře jasné, jaký je propad, nový krok nedává nic znát na tom, jak pozitivní nebo negativní vlastně bude. Inzerenti systémutotiž v rámcimají nově přístup k celé kolekci téměř 330 milionů snímků z fotobanky Shutterstock.

Nejvíce otázek vzbuzuje fakt, že inzerent může z kolekce volbě vybírat a za fotografie přímo nic neplatí. Ty jsou "zdarma". Nemusí tak sám řešit licencování fotografií z fotobanky, toto za něj vyřeší Microsoft. Fotografové se tak nepřekvapivě ptají, proč budou jejich fotografie nabízeny bezplatně. Faktem je, že Shutterstock ani Microsoft vůbec nikde nezmiňují detaily licencování a není jasné, jakým způsobem se vlastně bude platit za snímky. Je však docela jasné, že Shutterstock nebude fotky nabízet jen tak zdarma a chce z toho něco mít, takže nějaká forma placení zde jistě bude, nikdo ale neví jaká.

Dá se očekávat, že inzerent patrně cenu fotografie zaplatí v ceně reklamy, z čehož pak vzniknou provize pro Shutterstock a posléze i provize fotografům. Otázkou je, kolik to bude. Zásadní je zde to, že inzerent Microsoftu platí jen za prokliky, takže se může stát, že se jeho reklamy zobrazí lidem s fotkami ze Shutterstocku, pokud ale na ně nikdo neklikne, inzerent nic neplatí. Je tedy velkou otázkou, jaké toto licencování bude a co to bude ve výsledku znamenat pro fotografa. Může to být negativní i naopak a jen těžko to budeme schopni vyhodnotit.



