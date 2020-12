Shutterstock smazal BlackBoxu téměř milion videí kvůli porušení copyrightu

Situace kolem autorských práv mohou být hodně zamotané a nyní se o tom přesvědčili tvůrci systému BlackBox a jeho přispěvatelé. Těm totiž bylo smazáno téměř milion videí z fotobanky Shutterstock kvůli porušení práv. Nejprve si ale vysvětleme, co to je vlastně BlackBox. Jde o jakousi "fotobanku", do které mohou lidé nahrávat svá videa a BlackBox je pak svým jménem nahraje na další fotobanky. Dnes je to Shutterstock, Adobe Stock, Pond5 a VimeoStock. Za to si strhne 15% provizi a pak další 2 % při převodu na účet. Ptáte se, jaký to má smysl? Nemusí to být až tak nesmyslné, jak to na první pohled vypadá.

Fotograf sice přijde o část provize, ale poněvadž jsou jeho videa nabízena pod jedním velkým účtem s ostatními, velmi rychle se dostane do nejvyšších úrovní, což je dnes velkým tématem zejména na Shutterstocku . On je totiž rozdíl, zda se člověk např. se svými stovkami videí bude potácet na hraně 1. a 2. úrovně s 15-20% provizí, nebo zda jako člen BlackBoxGuild bude součástí velkého "poolu" milionu videí, jejichž prodeje celé společenství posunou na nejvyšší 6. úroveň a 40% provizi. Pak i po odečtení 15% provize BlackBoxu kameramanovi stále zbude 34% provize. Navíc video nahraje jen jednou a to se rozešle do 4 fotobank, takže si ušetří i práci. Bohužel vůbec nemá kontrolu nad tím, kde bylo video akceptováno a kde ne, jaké byly důvody zamítnutí, a ani ho pak nelze znovu zaslat a zkusit štěstí podruhé. A právě toto společenství kameramanů nese i další rizika.

Podle dosud známých informací to vypadá, že někoho napadlo si přivydělat cizím obsahem a do BlackBoxu nahrál ukradené video, které nebylo jeho, nebo bylo nahráno něco, na co neměl právo (to je ale nepravděpodobné, když prošlo dvěma kurátory). Toto video prošlo kontrolou BlackBoxu, kde je pochopitelné, že kurátor nemůže mít přehled o všech klipech, které se kdy natočily, a schválil ho k uploadu. Video prošlo i kurátorem v Shutterstocku. Jenže poté se ozval skutečný majitel práv a vznesl žádost DMCA, tedy námitku proti porušení autorských práv. Po dobu šetření tak celý účet BlackBoxu zmizel ze stránek Shutterstocku a s nimi i videa lidí, kteří se ničím neprovinili. Na Shutterstocku je nyní 19,2 milionu videí, BlackBox jich měl před smazáním zhruba 890 tisíc. To znamená, že zmizelo zhruba 4,4 % video kolekce Shutterstocku.



