Šílené "rumors"? Canon EOS R5 má mít 45 MPx, IBIS, 4K120p i 8K

Není to poprvé, co se na stránkách Digimanie setkáváme s tzv. "rumors" (neoficiálními úniky a dohady) ohledně připravovaných full frame fotoaparátů Canon řady EOS R . Těch by se jen letos mělo údajně představit několik, hovoří se o třech, někdy i čtyřech modelech. Nyní se na světlo světa dostala informace, že by se v horní části nabídky měl objevit, jenž už byl několikrát nastíněn. Tento fotoaparát by totiž měl mít podle neoficiálních informací 45MPx senzor, který má být stabilizovaný. Hovoří se o 5EV účinku mechanické stabilizace (IBIS) a až někde okolo 7-8 EV při využití stabilizovaných objektivů a díky tomu i duální stabilizace.

Tento snímač by měl nabídnout také působivé možnosti natáčení videa. 4K 60p má být v podstatě jistotou, není ale jasné, zda zde bude nějaký ořez. Ten by ale měl být u 4K 120p videa, což by znamenalo, že by se natáčelo ze zhruba 4/3" plochy s výrazným 2× crop faktorem. Dokonce by tu mělo být 8K RAW při 30p, zde se ale předpokládá, že nepůjde skutečně o 8K video, ale spíše jen o speciální time-lapse režim pořizující snímky v 8K rozlišení (33, možná až 45 MPx) v delším intervalu a skládajícím je pak do 30 fps.

Dále se hovoří o sekvenčním snímání s rychlostí 12-14 fps při použití mechanické závěrky a až 20 fps při elektronické. Baterie by měla mít sice stejný tvar jako tradiční LP-E6, má však nabídnout vyšší kapacitu a tím i rozumnější výdrž. Nemá chybět ani 5GHz Wi-Fi. Zatím se předpokládá, že se novinka objeví někdy v létě letošního roku, pravděpodobně v červenci. Tak uvidíme, co z toho všeho bude nakonec pravda.

