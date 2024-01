Šílený Oukitel WP33 Pro přináší obří 22000mAh akumulátor a 20MPx Night Vision

Novinkou ve výrobním programu značky Oukitel je nový smartphone WP33 Pro. Jak už je u této značky obvyklé, má vysoce odolný design, což přispívá k velkým rozměrům. O ty se ale postaral zejména obří akumulátor s kapacitou 22000 mAh, což je velikost typická pro powerbanky. Ve standby režimu má vydržet 2600 hodin (to je přes 100 dní), zvládne 30 hodin videa, 120 hodin hovoru nebo 20 hodin hraní. V běžném provozu to má být telefon na jeden týden. Nabíjení je možné s 33 W, což při tak vysoké kapacitě ale znamená, že jeho nabíjení papírově zabere alespoň 2,5 hodiny. Podporuje také 18W reverzní nabíjení. Tento akumulátor se přičinil o to, že je telefon 3krát tlustější než běžné smartphony (27,2 mm) a také 3krát těžší s hmotností 577,5 gramů.



Pokud jde o focení, vzadu najdeme tři fotoaparáty. Tím hlavním je 64MPx fotoaparát se snímačem od Sony a podporou pro nahrávání 4K videa. Dále je tu 20MPx kamerka Night Vision pro kvalitnější noční záznam. No a nakonec nechybí ani 2MPx makro modul, od něhož bych ale nějaké moc dobré výsledky nečekal . Vepředu je pak 32MPx modul.

Telefon má 6,6" Full HD+ displej s rozlišením 2408×1080 pixelů a jasem 450 nitů. Chráněn je sklem Corning Gorilla Glass 5 s tloušťkou 1,1 mm. Samozřejmostí je vodotěsnost IP68, může tak být ve vodě v hloubce 1,5 metru o dobu 30 minut. Má také certifikaci IP69K, takže zvládne i vysokotlaké stříkání vody a standard MIL-STD-810H pak hovoří o tom, že přežije pád z 1,5metrové výšky. Fungovat by měl v rozsahu teplot od -45 do +75 °C.

Zajímavostí je velký 5W reproduktor s 36mm driverem, o němž Oukitel tvrdí, že zvládne dosahovat až 136 dB(A), tedy většího hluku než tryskové letadlo. Procesorem je 8jádrový 6nm MediaTek Dimensity 6100+ s frekvencí až 2,2 GHz a GPU Mali-G57, podporuje také datové připojení 5G. Máme tu 8 GB RAM, která je softwarově rozšiřitelná na 24 GB, úložiště má 256GB kapacitu. Cena byla stanovena na 240 USD.