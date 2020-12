Sirui uvedlo anamorfický objektiv 24mm F2.8 Anamorphic 1.33x

Anamorfické objektivy jsou zajímavými typy objektivů, které roztahují obraz do výšky, čímž umožňují jeho následné zploštění při úpravách. To se hodí při velmi širokoúhlých záběrech (např. při poměru stran 2,35:1), kdy se nemrhá zbytečně rozlišením senzoru (normálně by to znamenalo ořez z 16:9 videa na 21:9 (nebo podobné) pro vytvoření černých proužků nahoře a dole, takto se natočí plná plocha senzoru s nataženým obrazem, který se zploští a vytvoří tak over-sampling ve svislém směru). Obraz je pak detailnější. Společnost Sirui má v nabídce už 50mm a 24mm F2.8 Anamorphic 1.33x. jsou zajímavými typy objektivů, které roztahují obraz do výšky, čímž umožňují jeho následné zploštění při úpravách. To se hodí při velmi širokoúhlých záběrech (např. při poměru stran 2,35:1), kdy se nemrhá zbytečně rozlišením senzoru (normálně by to znamenalo ořez z 16:9 videa na 21:9 (nebo podobné) pro vytvoření černých proužků nahoře a dole, takto se natočí plná plocha senzoru s nataženým obrazem, který se zploští a vytvoří tak over-sampling ve svislém směru). Obraz je pak detailnější. Společnostmá v nabídce už 50mm a 35mm anamorfický objektiv , nyní představuje ještě širokoúhlejší model

Novinka má tedy 24mm ohniskovou vzdálenost a světelnost F2,8. Irisová clona má 8 lamel a umožňuje clonění maximálně na hodnotu F16. Objektiv se skládá ze 13 optických členů v 10 skupinách, bylo použito sklo Schott a povrchové vrstvy Nano Coating. Určen je maximálně pro APS-C senzory. Mezi podporovanými bajonety (resp. bajonety, pro které si lze objektiv zakoupit) je Micro Four Thirds, Fujifilm X, Nikon Z, Sony E a Canon EF-M. Zaostřování je manuální a minimální zaostřovací vzdálenost činí 60 cm (zaostřovací kroužek má chod 189,6°). Průměr objektivu činí 74 mm, délka pak činí v závislosti na bajonetu od 124,9 mm do 128,1 mm. Hmotnost je pak od 770 do 810 gramů, tělo objektivu je z hliníku opracovaného CNC procesem. S objektivem lze používat filtry se 72mm průměrem.

