Snímač pro vesmírný teleskop LSST s 3200 MPx vyfotil první fotky, např. zeleninu

Už počátkem roku 2015 jsme vás informovali o přípravě nového vesmírného teleskopu LSST (Large Synoptic Survey Telescope). Jeho snímač je nyní hotov a pořídil už několik prvních snímků. Rozlišení činía rozměry jsou více než 2 stopy (60 cm) na šířku i výšku. Konkrétně by mělo jít o 63×63 cm, pixely pak mají 10m velikost. Tento snímač ale není tvořen jediným čipem. Ve skutečnosti jde o 189 menších čipů o něco více než full frame velikosti (cca 42×42 mm). Každý tento čip má rozlišení 16 megapixelů, jde o typ CCD a má být 100milionkrát citlivější než lidské oko (měl by údajně vidět svíčku na tisíce mil). Čipy jsou umístěny do matic 3×3. Těch je zde 21 (rozmístěny jako 5×5 s tím, že zde nejsou ty rohové) a každá stojí 3 mil. USD.

Až bude snímač namontován na teleskopu, bude mít s použitým objektivem takový úhel záběru, že by vyfotil 7 Měsíců vedle sebe a na vzdálenost 15 mil (cca 24 km) by byl vidět golfový míček. Instalován bude v Rubin Observatory v Chile, to si ale vyžádá ještě nějakou dobu. Prozatím je v laboratoři SLAC, kde prošel i prvními testy. Musel být ochlazen na -150 °F (tj. -101 °C), což je pracovní teplota snímače. Prozatím nefotil vesmírná tělesa, ale přes 150m pinhole dírku nejrůznější objekty, mezi kterými byla např. Romanesco (zelenina podobná brokolici a květáku). Na snímky se můžete i podívat , ale moc detailů nečekejte. Mnohem lepší to bude, až se dostane do observatoře v Chile, kam by se fotoaparát měl vydat v polovině roku 2021.