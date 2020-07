Sony A7S III má přinést 12 MPx, 16bitový RAW a 600Mbps video

Sony A7S III by se mělo objevit už brzy a nyní tu máme další várku uniklých specifikací. Už

Nové full frame CSCby se mělo objevit už brzy a nyní tu máme další várku uniklých specifikací. Už víme , že by nový fotoaparát měl mít EVF s rekordním rozlišením 9,44 milionu bodů (2048×1536 RGB pixelů), hodně se hovoří také o velmi pokročilém pasivním chlazení, díky kterému by se fotoaparát neměl přehřívat a neměl by mít ani časová omezení natáčení videa. Je zajímavé, že by toho měl dosáhnout v relativně kompaktním těle typickém pro tuto řadu. Pojďme se ale podívat na další informace.

Hovoří se o tom, že by tu měl být i nadále snímač s 12MPx rozlišením, což by pomohlo udržet velmi nízký šum a zároveň to vysvětluje, proč se ve spojitosti s A7S III dosud nehovořilo o vyšším rozlišení než 4K. Také nelze počítat s oversamplingem pro 4K. Nový čip s rychlým vyčítáním pixelů by ale měl nabídnout 4K při 120 fps a 10bitovém barevném kódování 4:2:2, přes HDMI by toto měl přenášet i v RAW formátu. Ve Full HD se máme těšit až na 240 fps. Maximální datový tok má dosahovat 600 Mbps, data se mají ukládat na karty SDXC UHS-II a S-Log3 pro rozšířený dynamický rozsah má údajně fungovat při citlivosti ISO 160. Pak je otázkou, jakým způsobem bude vlastně fotoaparát tento vyšší DR dosahovat.

Ve videu bude možné dosáhnout citlivosti až ISO 409600. Sony A7S III má také podporovat 16bitové RAWy a snímač má poskytnout 15EV dynamický rozsah. Uvedení novinky má proběhnout koncem července, tedy už za pár dní.

