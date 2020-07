Další zvěsti o A7S III: 9.44M EVF i 4K/120p v RAWu

S nástupcem Sony A7S II se nesetkáváme poprvé. Zvěsti o něm kolují internetem už hodně dlouho a koncem června jeho uvedení potvrdilo i samotné Sony na toto léto. Stále ale nevíme spoustu detailů, a proto se můžeme spojit jen se spekulacemi. Sony A7S III, pokud se tak vůbec nový fotoaparát bude jmenovat, má přinést nový senzor, zatím se ale vůbec neví, jaké bude mít rozlišení. Je takřka jisté, že bude mít více než 12 MPx, ale nevíme, zda se navýší jen trochu nebo naopak mnohonásobně, bude si dopomáhat Quad Pixel technologií a půjde jeden ze šestice nových snímačů ohlášených před rokem.

Neoficiální informace zatím hovoří o tom, že na rozdíl od Canonu EOS R5 možná nebudeme mít 8K video, které se doposud stále neobjevilo v uniklých specifikacích. Na druhou stranu se objevily zmínky o 4K videu, což dnes v roce 2020 nikoho ani trochu nepřekvapí. Zatímco však Sony dlouho zaspalo na 30p a snímkovací frekvence 60p byla v této třídě z větších hráčů po dlouhou dobu nabízena jen Panasonicem, nyní se situace mění a A7S III by měla nabídnout rovnou 120p. Zvládat má konečně 10bitové barvy s kódováním 4:2:2 (další usnutí Sony, které u fotoaparátů dosud nabízelo jen 8 bitů) a dokonce tu má být i video RAW výstup přes HDMI. Full HD video má zvládat až při 240 fps.

Dále se hovoří o tom, že by zde měl být nový elektronický hledáček (EVF) s rekordně vysokým rozlišením 9,44 milionu bodů (2048×1536 RGB pixelů). Má mít také nějaký pokročilý systém pasivního chlazení, které bude nutné pro tak rychlé video. Tak snad se fotoaparát nebude přehřívat při dlouhém natáčení videa, což je u Sony tradiční bolístka. Očekávat se dá i použití SDXC UHS-II slotů, aby se stíhalo ukládat video s vysokým datovým tokem. No a nakonec je tu informace o tom, že by k představení mělo dojít už koncem července. Tak uvidíme.

Ceny souvisejících / podobných produktů: