Sony Alpha 1 přináší 8K video i hledáček OLED 9,44M bez blackoutu

Sony hodlá překonat veškerou konkurenci a představilo fotoaparát Alpha 1 (ILCE-1). Nastrkalo sem tolik technologií, že i průlomový hodlá překonat veškerou konkurenci a představilo fotoaparát(ILCE-1). Nastrkalo sem tolik technologií, že i průlomový Canon EOS R5 proti němu nevypadá až tak pokročile, jak se zdál dodnes. Alpha 1 přichází s rekordním rozlišením hledáčku, 8K videosekvencemi, rekordně krátkým synchronizačním časem blesku a dalšími vlastnostmi. Pojďme se na ně tedy podívat. Srdcem je tu full frame (35,9×24,0mm) senzor Exmor RS CMOS, tedy vrstvený čip. Celkové rozlišení je 50,5 MPx, efektivně se pak využívá 50,1 MPx. K dispozici je mechanická stabilizace s 5,5EV účinkem a stabilizováním v 5 osách.

Vedle JPEGu tu máme podporu 10bitových snímků HEIF, je zde i 14bitový RAW a konečně je i s bezztrátovou kompresí. Máme tu i multiexpozici, která vyfotí 16 snímků a rozlišení tak vzroste ze 49,7 MPx (8640×5760 pixelů) až na 199 MPx. Snímač má 759 fázových detektorů pro autofokus a zvládne až 120 měření AF/AE za sekundu. Citlivost je od -4 EV, což je výborná hodnota, ale nikoli rekordní. Novinkou je režim pro zaostřování na oči ptáků.



Působivé je i natáčení videa. Stejně jako EOS R5, tak i Alpha 1 umí natáčet 8K video. V tomto případě je to 7680×4320 pixelů při 30 fps v kódování 4:2:0 s 10bitovými barvami a datovým tokem do 400 Mbps. Kdyby náhodou někomu přišlo detailů v 8K málo, tak ho jistě potěší fakt, že jde o video s over-samplingem a fotoaparát ve skutečnosti natáčí 8.6K. Sony hovoří o tom, že by se Alpha 1 neměla přehřívat a má vydržet 30 minut natáčení v 8K.



4K (3840×2160 pixelů) zvládne až ve 120 fps, 4:2:2 i 4:2:0, 10 bitech a datovém toku 280, resp. 200 Mbps. 4K video je natáčeno s oversamplingem v 5.8K, takže jde o 2,3× více pixelů, než je potřeba pro 4K. Kdo chce, v XAVC S-I je možné 60 fps, 4:2:2, 10 bitů s tokem až 600 Mbps. Slow-motion v rozlišení 1408×804 pixelů vrcholí hodnotou 240 fps. K dispozici jsou režimy jako S-Log2, S-Log3, HLG a nově také S-Cinetone z kamer Sony FX9 a FX6. Můžete využít i 16bitový RAW výstup přes HDMI (v tomto případě jde o 4332×2448 pixelů, což přesahuje Cinema 4K) a dosáhnout 15EV dynamického rozsahu ve videu při natáčení do S-Log3.



Sekvenční snímání zvládne rychlost až 30 fps bez blackoutu díky dvojici velmi rychlých procesorů BIONZ XR. Buffer postačí na 182 až 400 JPEGů dle kvality, 238 RAWů, 192 RAW+JPEG a počet může klesat až na 78 u nekomprimovaných RAW+JPEG. Bohaté jsou i možnosti spojení. Máme tu USB-C 3.2 Superspeed s rychlostí až 10 Gbps, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4GHz i 5GHz), nechybí ani gigabitová LAN (konektor RJ-45), dva 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon, synchronizační terminál i možnost připojit bateriový grip.

Sony Alpha 1 podporuje citlivosti ISO 100 až 32000, v rozšíření je to ISO 50 až 102400. U videa je maximem ISO 32000 a automatice lze volit spodní i horní limit. Zajímavostí je snímání anti-flicker, které by nemělo trpět na blikání pod umělým světlem. Mechanická závěrka podporuje časy 1/8000 sekundy až 30 sekund, elektronická dokáže i 1/32000 sekundy. Korekce expozice nabídne +/-5 EV, bracketing pak 3, 5 nebo 9 snímků. Zajímavostí je i synchronizační čas blesku. Ve full frame režimu je to rekordních 1/400 sekundy, v APS-C pak dokonce 1/500 sekundy s mechanickou závěrkou.

Pokud jde o paměťové karty, jsou zde dva sloty a oba si poradí jak s kartami CFexpress Type A , tak i SDXC UHS-II. Elektronický hledáček typu OLED má 0,64" úhlopříčku a obrovské 0,9× zvětšení. Jeho rozlišení je 9,437 milionu bodů (2048×1536 RGB pixelů). Podporuje obnovovací frekvence od 60 až do 240 fps. Hlavní displej je už standardní, má 3,0" úhlopříčku, rozlišení 1,44 milionu bodů (800×600 RGB pixelů), je dotykový a výklopný (o 107° nahoru a o 41° dolů).

Tohle vše by mohlo být složité napájet, nicméně Sony hovoří o spotřebě 3,7 W u fotografií a 6,6 W u videa (ale to asi nepůjde o 8K), takže by měl zvládnout 430 snímků při focení přes hledáček a 530 snímků při focení přes hlavní displej. Alpha 1 měří 128,9×96,9×80,8 mm a váží s baterií i kartou 737 gramů. Připravte se však na opravdu hodně vysokou cenu. Sony chce za fotoaparát 6499 USD (to mi vychází na českou cenu 204 tisíc Kč s DPH).



