Sony má zítra představit kompakt! ZV-1F má mít 20mm objektiv

Nové kompakty se v posledních letech nepředstavují zrovna "každý den". Uto bylo naposled v květnu 2020, kdy byl představen vloggerský model ZV-1 . A ani další novinka nebude v tomto příliš jiná. Podle úniků by se totiž měl představit nový model, který by měl být také zaměřen na vloggery a především být levnější než výše zmíněný model. Oficiálně nám Sony prozradilo jen to, že zítra v 16:00 představí nový vloggerský fotoaparát (což nevylučuje ani CSC), nicméně neoficiální zákulisní informace hovoří právě o kompaktu. Tak se podívejme, co by měl umět.

Mluví se o tradičním 20MPx snímači, jehož velikost nebyla zmíněna, ale předpokládá se, že půjde o typ 1,0" jako u ZV-1. Objektiv by měl řešit zásadní vloggerský problém předchozího modelu. Ten totiž začínal na 24mm přepočtené ohniskové vzdálenosti (papírově dokonce na 25,5 mm), což je pro vlogging docela málo širokoúhlé. Tam je ideální širší objektiv okolo 18 až 20 mm, což by novinka měla splňovat. Hovoří se totiž o 20mm objektivu (po přepočtu) se světelností F2,0.

Dostane se také na nové menu, které je přehlednější než to původní, displej pak bude dotykový a zabere celou záď. Fotoaparát má být nabíjen (a doufejme, že i napájen) z USB-C. Bude mu chybět focení do RAWu a pokud jde o video, zvládne Full HD při 60p, nicméně 4K bude k dispozici jen do 24p.