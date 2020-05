Sony nejspíš chystá speciální fotoaparát pro vloggery: Cyber-shot ZV1

Hovoří se tak o tom, že by se měl představit nový kompakt, který bude cíleně vyvíjen pro potřeby vloggerů a patrně ponese název (Cyber-shot) ZV1. Měl by tedy mít výklopný dotykový displej, audio jack pro mikrofon a patrně i širokoúhlý objektiv s menším zoomem. Měl by také být o něco levnější než RX100 VII. Sony by tak patrně chtělo trochu více konkurovat Canonu, který svůj nový PowerShot G7 X Mark III dost upravil pro potřeby vloggerů včetně možnosti přímého streamování na YouTube. Předpokládá se, že by tato novinka mohla být představena 26. května. Zda se tak stane, to teprve zjistíme.