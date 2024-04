Sony odhalilo AI kameru BRC-AM7 s 1,0" čipem a 4K60p

Zatímco kompaktypodporu pro 4K60p video nikdy nedostaly, ačkoli snímače samotné v nich použité to u mnoha modelů technicky umožňují a podporují, nová AI kameranabídne 1,0" snímač Exmor RS CMOS schopný záznamu UHD 4K (3840×2160 pixelů) až do snímkovací frekvence 60p. K záznamu se využívá over-sampling z rozlišení 5K podobně, jako je tomu u kompaktu Cyber-shot RX100 VII . Zvládá také 4K HDR záznam a objektiv kamery nabídne 20× optický zoom i digitální Clear Image Zoom (30× ve 4K, 40× ve Full HD). Máme zde také variabilní ND filtr s účinkem od 1/4 do 1/128.