Sony: příjmy za fotoaparáty i snímače klesají, příští rok vidí pozitivně

Sony. My se zde podíváme na výsledky divizí, které mají něco společného s fotografií. Pojďme nejprve na fotoaparáty. Ty patří do divize EP&S, kde jsou ale i televize, telefony, audio a video. Tato divize spadla z 1991 mld. jenů na 1921 mld. (-4 %), nicméně je rozhodně pozitivní to, že provozní zisk stoupl z 87,3 na 139,2 mld. jenů. Provozní marže této divize Sony tak činí 7,2 %. Sony zaznamenalo pokles prodejů fotoaparátů, kamer a dalších produktů v segmentu audia a videa, potěšily ale televize. Vedle Canonu zveřejnila výsledky svého hospodaření i společnost. My se zde podíváme na výsledky divizí, které mají něco společného s fotografií. Pojďme nejprve na. Ty patří do divize EP&S, kde jsou ale i televize, telefony, audio a video. Tato divize spadla z 1991 mld. jenů na 1921 mld. (-4 %), nicméně je rozhodně pozitivní to, že provozní zisk stoupl z 87,3 na 139,2 mld. jenů. Provozní marže této divize Sony tak činí 7,2 %. Sony zaznamenalo pokles prodejů fotoaparátů, kamer a dalších produktů v segmentu audia a videa, potěšily ale televize.

Nás ale jistě zajímají fotoaparáty. Tak u nich vězte, že příjmy klesly z 384,1 na 338,7 mld. jenů. Přestože klesly počty prodaných kusů, ceny naopak rostly a radost udělalo i výrazné snížení nákladů mobilní divize. Pro mnohé tak může být překvapivé, že mobilní divize (mnohými považována za mrtvou) kupodivu téměř neztratila a z loňských 362,1 mld. jenů se dostala na 358,6 miliard. Přináší tak Sony více peněz než fotoaparáty. Za poslední čtvrtletí ale bylo prodáno pouhých 400 tisíc kusů telefonů a za celý rok to znamená propad z 3,2 na 2,9 milionu kusů smartphonů ("smartphonová" část ale vedle smartphonů obsahuje i internetové služby). Pro příští rok se počítá s vyššími prodeji fotoaparátů a očekávají se příjmy až 2260 mld. jenů.

Pokud jde o snímače (divize I&SS), tak tam došlo k poklesu z 1070,6 mld. na 1012,5 mld. jenů. Horší je to ale s provozním ziskem, který klesl z 235,6 na 145,9 mld. jenů. Za to může především to, že se výrazně zhoršil produktový mix (průměrná cena čipů), takže k poklesu došlo i navzdory tomu, že se prodeje (co do počtu kusů) zvýšily. Také se zvýšily náklady na vývoj a bylo nutno také odepsat některé mobilní snímače za celkem 7,2 mld. jenů. I pro příští rok se počítá s tím, že se budou více prodávat low-endové senzory, což zhorší výsledky, na druhou stranu se očekává navýšení počtu kusů, což by mohlo situaci zlepšit a příjmy vyhnat na 1130 miliard. I tak se ale očekává další snížení zisku na 140 mld. jenů.



Ceny souvisejících / podobných produktů: