Sony uvádí APS-C objektiv nejen pro vloggery: powerzoom E 10-20mm F4 PZ G

Dnešní fotoaparáty táhne především video a často je to také vlogování. Ostatně posledním produktem pro APS-C CSC fotoaparáty Sony byla vloggerská ZV-E10 a předtím bylo ve třídě APS-C velmi dlouho ticho. Po třech letech mlčení se tak objevuje hned trojice nových objektivů pro APS-C, přičemž všechny jsou výrazně širokoúhlé, což se u vlogování dost hodí. Máme zde např. powerzoom(SELP1020G), který při reálných ohniskových vzdálenostech 10-20 mm dává přepočtených 15-30 mm (úhel záběru 109° až 70°). Zoom je ovládaný elektronicky, a to 5 různými způsoby (zoomovacím kroužkem, T/W tlačítkem, T/W tlačítkem na tělech některých fotoaparátů jako ZV-E10, funkčními tlačítky nebo přes Bluetooth z telefonu.

Má konstantní světelnost F4 v celém rozsahu a 7lamelová irisová clona podporuje max. F22. Skládá se z 11 členů v 8 skupinách (včetně jednoho asférického ED, 2 ED a 3 asférických). Objektiv je schopen zaostřovat od 20 cm s AF (ten má dva lineární motorky), nicméně při manuálním ostření se vzdálenosti zkracují na 13 až 17 cm. Maximální zvětšení pak dosahuje 0,14× (AF), resp. 0,18 (MF). Zoom i zaostřování jsou interní a neměly by výrazněji měnit těžiště objektivu, což je důležité při použití s gimbalem. Nenajdeme tu stabilizaci, a tak se zájemci musí spolehnout na tu v tělech, která je pro toto použití obvykle účinnější (duální by ale také nemusela být na škodu). Objektiv má rozměry 69,8×55 mm, využívá 62mm filtry a váží 178 gramů. Potěší i odolnost vůči vodě a prachu. Do prodeje půjde v červenci za 749 USD.