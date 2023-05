Sony uvedlo kompaktní telefon Xperia 10 V s 6,1" displejem OLED

Dnes je už docela obtížné sehnat nějaký kompaktní smartphone a vedle iPhonů jich moc na trhu není. Jedním z nich by mohl být nový model. Tato novinka má 6,1" displej typu OLED s rozlišením 2520×1080 pixelů a poměrem stran 21:9. Najde ale o high-endový telefon, takže tu máme pouze 60Hz obnovovací frekvenci (stejně jako na základních iPhonech 14), 120Hz frekvence platí pro dotyk. Displej má 100% pokrytí prostoru DCI-P3, chráněn je sklem Gorilla Glass Victus . To vše se přetavilo do relativně kompaktních rozměrů 155×68×8,3 mm a především nízké hmotnosti 159 gramů. Tělo je vodě odolné (IPX5/IPX8) a prachotěsné (IP6X).