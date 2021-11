Sony Xperia PRO-I: smartphone s 1,0" čipem, 4K/120p a 12bitovými RAWy

Společnost Sony do značné míry rezignovala na levné telefony a jádro nabídky tvoří především vysoce profesionální smartphony se zaměřením na video a fotografie. Takovým je i nová Xperia PRO-I. Ve svém těle měřícím 166×72×8,9 mm a vážícím 211 gramů má opravdu hodně pokročilou fotovýbavu. Nejprve ale začněme u zevnějšku. Má 6,5" displej OLED s rozlišením 3840×1644 pixelů se 120Hz obnovovací frekvencí a 240Hz frekvencí pro snímání dotyku. Je 10bitový (8bit+FRC), pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, chráněn je sklem Gorilla Glass Victus a telefon je vodě odolný (IPX5/IPX8) a prachuvzdorný (IP6X). Mnohé potěší i přítomnost tlačítka spouště.



Co se ale skrývá na zádi? Hlavní snímač Exmor RS je typu CMOS BSI s DRAM pamětí, jde o typ 1,0". Vychází ze snímače použitého u profi kompaktu Cyber-shot RX100 VII . Něž ale začnete jásat nad úhlopříčkou a velkými 2,4µm pixely, je nutno zdůraznit fakt, že se využívá jen 12MPx výřez. Jinak řečeno, jde sice o 1,0" čip, ale využívá se z něj jen cca ploška ekvivalentní 1/1,31" senzoru. Objektiv Zeiss Tessar T* nabídne přepočtených 24 mm a úhel záběru 85°. Jeho světelnost činí F2,0, což dnes nepatří k nejlepším a mnoho světelnějších smartphonů tak může PRO-I dokonce i předehnat navzdory menšímu senzoru. Zajímavostí je ale možnost zvýšit clonu na F4,0, a to menší velikostí otvoru. Nejde tedy o ND filtr, takže se mění i hloubka ostrosti.