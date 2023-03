Sony ZV-E1 pro vloggery: full frame i systémy AI

Sony proto uvádí speciální fotoaparát ZV-E1, který je optimalizován pro vloggery. To ale pochopitelně neznamená, že by si ho plně nemohli užít i fotografové. V zásadě jde o

Video dnes táhne svět fotoaparátů, a společnostproto uvádí speciální fotoaparát, který je optimalizován pro vloggery. To ale pochopitelně neznamená, že by si ho plně nemohli užít i fotografové. V zásadě jde o upravenou A7S III . Najdeme tu tedy full frame senzor Exmor R CMOS s rozměry 35,6×23,8 mm a rozlišením 12,1 MPx. Podporuje záznam do JPEGu, HEIFu nebo 14bitového RAWu, snímač slibuje 15EV dynamický rozsah. Pokud jde o video, to zvládá v XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) i XAVC HS (HEVC/H.265). Procesorem je Bionz XR, který je 8krát výkonnější než předchozí procesor Sony.

Maximem je rozlišení 4K (3840×2160 pixelů), které zvládá až do 10bitového záznamu 4:2:2 s 59,94p a datovém toku 600 MBps v All-Intra, případně do 10bitového 4:2:0 do 150 Mbps v klasickém záznamu. Full HD video zvládá v 8bitové hloubce až při 119,88p a 100 Mbps. Umožněn je např. proxy záznam, nicméně RAW výstup není podporován. Od června 2023 bude nabízen bezplatný licenční klíč, který odemkne možnost natáčet 4K/120p (ne nutně ve všech zemích). V tomto případě dojde ke zhruba 10% ořezu.



ZV-E1 nabídne několik speciálních obrazových režimů pro video, nechybí ani barevný profil S-Cinetone. Creative Looks jde ale použít nejen u videa, ale také pro fotografie. Máme tu i systémy AI, které např. pomáhají detekci více tváří najednou, starají se i o funkci Auto Framing, Framing Stabilizer nebo Auto Microphone. Tyto funkce např. přináší automatické ořezávání videa a zoomování podle toho, co se děje ve scéně. Bokeh Switch umožňuje zvýrazňovat bokeh a nechybí ani režim pro produktové recenze. K dispozici je také režim pro natáčení time-lapse a uživatel si může hrát i s tabulkami LUT.

Máme tu hybridní fázové zaostrování se 759 body, které je citlivé od -6 EV při F2,0. Dokáže rozpoznat lidi, zvířata, ptáky, hmyz, auta, vlaky a letadla. Snímač je mechanicky stabilizovaný a systém stabilizace nabídne 5EV účinek, Dynamic Active Mode pak nabídne ještě o 30 % vyšší účinek než Active Mode. Data z gyroskopu lze pak využívat pro stabilizaci v dalších aplikacích, jako jsou Catalyst Browse nebo Catalyst Prepare. Sekvenční snímání může dosahovat rychlosti 10 fps. Buffer vystačí na více než 1000 JPEGů, přes 1000 RAWů, zvládne 416 snímků RAW+JPEG, 85 nekomprimovaných RAWů nebo 57 nekomprimovaných RAWů s JPEGy.



Pokud jde o expozici, podporovány jsou citlivosti ISO 80 až 102400, v režimu rozšíření pak ISO 40 až 409600. Závěrka je jen elektronická s rozsahem 1/8000 až 30 sekund, u videa pak do 1 sekundy. Synchronizační čas blesku je hodně dlouhý, činí 1/30 sekundy ve full frame režimu a 1/60 sekundy v režimu APS-C.

Fotoaparát disponuje slotem pro SDXC kartu včetně modelů s UHS-II. Máme zde dotykový 3,0" LCD s rozlišením 1,037 mil. bodů (720×480 RGB pixelů). Je plně polohovatelný, dá se vyklopit o 176° a rotovat o 270°. ZV-E1 má připojení přes USB-C 3.2 (5 Gbps, podporuje i napájení), nechybí ani Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 4.2. U vloggerského fotoaparátu nepřekvapí ani 3,5mm jack pro sluchátka a mikrofon (sám fotoaparát má 3kapslový stereo mikrofon).