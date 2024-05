Středoformátový Fujifilm GFX 100S II dostává 8EV IBIS a o 1000 USD nižší cenu

Fujifilm kompaktní GFX 100S II. Nový model přináší několik dílčích vylepšení. Máme tu vylepšený středoformátový senzor s velikostí 43,8×32,9 mm s rozlišením 102 MPx, obraz zpracovává procesor X-Processor 5. Data je možné ukládat v JPEGu, 10bitovém HEIFu, 14 nebo 16bitových RAWech, podporovány jsou také 8 a 16bitové TIFFy. Snímač je mechanicky stabilizovaný a účinek systému se zvyšuje z 6 EV na 8 EV. Nabízí také hybridní fázové zaostřování doplněné o algoritmy AI. K dispozici je funkce Pixel Shift Multi-Shot, kdy díky posunu senzoru o půl pixelu vytvoří snímky o lepších detailech a výsledném rozlišení 400 MPx.

Počátkem roku 2021 představila společnostkompaktní středoformátový fotoaparát GFX 100S . Nyní se objevuje jeho aktualizovaná verze. Nový model přináší několik dílčích vylepšení. Máme tu vylepšený středoformátový senzor s velikostí 43,8×32,9 mm s rozlišením 102 MPx, obraz zpracovává procesor X-Processor 5. Data je možné ukládat v JPEGu, 10bitovém HEIFu, 14 nebo 16bitových RAWech, podporovány jsou také 8 a 16bitové TIFFy. Snímač je mechanicky stabilizovaný a účinek systému se zvyšuje z 6 EV na 8 EV. Nabízí také hybridní fázové zaostřování doplněné o algoritmy AI. K dispozici je funkce Pixel Shift Multi-Shot, kdy díky posunu senzoru o půl pixelu vytvoří snímky o lepších detailech a výsledném rozlišení 400 MPx.

Standardní citlivosti jsou od ISO 80 do 12800 (původní model začínal na ISO 100), rozšířený rozsah je od ISO 40 do 102400 (u videa 100-12800, resp. až do 25600). Expoziční časy mohou být od 1/4000 sekundy do 30 sekund (v režimech S, M a bulb do 60 minut), režim elektronické závěrky rozšiřuje rozsah až na 1/16000 sekundy. Sekvenční snímání s mechanickou závěrkou končí na pouhých 2 fps, nicméně s elektronickou se nyní dostanete až na 7 fps (předchůdce jen 5 fps). Buffer při této rychlosti vystačí na 12 nekomprimovaných snímků RAW+JPEG až 30 komprimovaných RAWů, případě 184 JPEGů. Samozřejmostí je i široká podpora bracketingů. Nechybí ani 20 režimů filmových simulací.



Pokud jde o video, GFX 100S II zvládá maximálně DCI 4K rozlišení (4096×2160 pixelů) do 29,97p. Podporovány jsou kodeky MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 i různé Apple ProRes 422 od LT až po HQ, datové toky mohou být od 50 do 720 Mbps. Full HD je podporováno až do frekvence 59,94p. K dispozici je režim F-Log2.



Fotoaparát si rozumí s kartami SD (max. SDXC UHS-II). Máme zde 0,5" elektronický hledáček OLED s rozlišením navýšeným z 3,69 na 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů), jeho zvětšení je 0,84×. Hlavní displej má 3,2" úhlopříčku a rozlišení 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů). Nahoře je ještě 1,8" monochromatický stavový displej s rozlišením 303×230 bodů. Máme zde bezdrátová rozhraní Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.2LE, dále je tu USB-C 3.2 Gen2 (přes něj je možné i nahrávat video na SSD), HDMI typu D, dva 3,5mm audio jacky (pro mikrofon a sluchátka), dále 2,5mm jack pro dálkové ovládání a synchronizační terminál. Akumulátor NP-W235 má vydržet na pořízení 530 snímků.



Rozměry fotoaparátu činí 150×104,2×87,2 mm, váží 802 gramů, resp. 883 gramů s baterií a kartou. Cena je o 1000 USD nižší než u předchůdce a činí 4999 USD, u nás bude od 139.990 Kč s DPH.