Tele-fotoaparát v Samsungu Galaxy S24 Ultra by prý měl dostat 50MPx rozlišení

Galaxy S24 Ultra by si u telekamerky s 3× zoomem mohl polepšit a přejít rovnou na 50MPx snímač.

Poslední generace smartphonů Galaxy S2x Ultra byly 12MPx telefony, ačkoli takové rozlišení měl jen jeden snímač ze čtyř, a to ten ultra-širokoúhlý. Hlavní kamerka měla 108 MPx slučovaných 3×3 do 12 MPx, případně dnes 200 MPx slučovaných 2×2 do 50 MPx nebo 4×4 do 12,5 MPx. Obě telekamerky pak měly maličké 10MPx snímače, jejichž fotografie pak byly extrapolovány do rozlišení 12 MPx. Takže cca 12MPx výstup jste dostali ze všech čtyř modulů. Nyní se objevují informace, že připravovaný telefonby si u telekamerky s 3× zoomem mohl polepšit a přejít rovnou na 50MPx snímač.

Zde se ale dá předpokládat, že se fotografie budou slučovat ve stylu 2×2 opět do rozlišení 12,5 MPx, takže zatímco u předchůdce se rozlišení softwarově mírně zvyšovalo, zde by se mohlo snižovat. Víme, že slučování pixelu přináší velmi ostré a detailní snímky (stačí-li na to objektiv), také umožňuje značně rozšířit dynamický rozsah (část pixelů může exponovat na světla, část na stíny). Konečně by tak tento modul nebyl na hranici zbytečnosti, kdy v podstatě stačilo udělat výřez ze 108, resp. 200MPx snímku z hlavní kamery (neplatí pro RAW).

Jsou zde ale ještě dvě nezodpovězené otázky. Pokud S24 Ultra opravdu dostane 50MPx snímač pro 3× objektiv, dostanou ho i modely S24 a S24+? Ty totiž mívají 3× teleobjektiv také. Druhou otázkou je, zda se 50MPx snímač dostane v případě modelu Ultra i pod objektiv s 10× zoomem. Zde by to ale kromě zlepšení dynamického rozsahu a snížení šumu nemělo smysl v souvislosti s detaily. Objektiv se světelností F4,9 totiž trpí na extrémní difrakci a tady už zvýšení rozlišení nijak zvlášť nepomůže.