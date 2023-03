Telefony Samsung znovu nařčeny z toho, že snímky Měsíce jsou “fake” a vytváří je AI

Samsung už nějakou dobu nabízí u svých telefonů tzv. Space Zoom. V zásadě jde o 10x ”optický” zoom (lépe řečeno pevný objektiv s 10x větší přepočtenou ohniskovou vzdáleností proti základnímu fotomodulu), který je doplněn o další 10x digitální zoom. Samsung zde přiznává, že tento digitální zoom obsahuje i přispění umělé inteligence. Jak ale ukazuje virální vlákno na Redditu , které se nás (možná trochu neprávem) smaží přesvědčit o podvodu, je to možná až trochu moc. Nejprve podotkněme, že systémy AI opravdu dokážou do snímků dostat “neexistující” detaily, jak ukázal náš test funkce super rozlišení v Adobe Camera Raw

ilustrační foto

Také je dobré podotknout, že zvyšovat detaily umí i multiexpozice. Fotoaparáty to dnes dělají pomocí posunu čipu, nicméně si to můžete udělat s jakýmkoli fotoaparátem se sekvenčním snímáním (pořídíte více snímků z ruky, nikoli na stativu, zvětšíte je na dvojnásobek i obyčejným algoritmem nejbližšího souseda, pak je necháte zarovnat a prolnete jednotlivé vrstvy). Problémem budou patrně pohybové artefakty, ale můžete získat trochu detailů navíc.

Měsíc je ale neměnný, natočený pořád stejně, mění se jen plocha nasvícení. Multiexpozice by zde měla umět pomoci, nicméně jestli jste někdy viděli snímky Měsíce z telefonu Samsung, jistě vám přišly až nějak příliš dobré na to, že je fotil miniaturní čip v telefonu a objektiv s pouhými přepočtenými 230 mm, který trpí na viditelnou difrakci i bez digitálního zoomu, natož s dalším 10x přiblížením, které posune výsledné zvětšení na 100násobek.

Uživatel ibreakphotos na Redditu provedl vcelku jednoduchý test. Stáhl si fotografii Měsíce, tu zmenšil na rozlišení 170x170 pixelů, rozostřil ji a vyfotil tuto maličkou fotografii pomocí telefonu. Šlo o rozmazaný snímek, který dané detaily neobsahoval, a multiexpozice zde tak neměla jak pomoci, to mohla udělat AI. Nicméně zpracování pomocí AI výsledné detaily dle jeho slov dodalo, a to díky tomu, že systém byl na snímky Měsíce natrénován, a tak má z čeho čerpat. Redditor to považuje za aplikování textury Měsíce na pořízenou fotku (což Samsung popírá už od dob S20 Ultra, kdy se funkce poprvé objevila), jiní v tom vidí spíše to, že AI může být na Měsíc natrénována tak dobře, že technologie super rozlišení zde může fungovat výrazně lépe než na jiných objektech. Zde se sluší znovu podotknout fakt, že Samsung tuto funkci digitálního zoomu prezentuje s tím, že se zde využívají postupy s AI, takže důkaz o přítomnowti AI ve zpracování obrazu není ničím, co by předem neřekl. Jak se k celé kauze stavíte vy?