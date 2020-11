Tradiční veletrh Photokina končí po 70 letech

Propad prodejů fotografické techniky i koronavirová pandemie si vybraly svou daň i na tradičním fotografickém veletrhu Photokina. Ten má za sebou bohatou 70letou historii, ale nástup smartphonů a propad prodejů fotografické techniky způsobily, že se veletrh stával stále méně a méně důležitým. Chtěl tak přejít na jinou roční dobu a jinou frekvenci, ale to se mu v podstatě nikdy nepodařilo.



Než stačil přejít na nový systém a rozšířit své působení z techniky více i na část o zpracování obrazu a další modernější oblasti, byl několikrát odložen z různých důvodů. Letošní ročník to vzdal kvůli koronavirové pandemii . Ta také velmi tvrdě dopadla na prodeje fotoaparátů, které se ale poslední dobou zvedají. Veletrh ale nebude ani v roce 2022, kde by dle pořadatelů nemusel splnit očekávání fotografické komunity a je nyní odložen do dalšího oznámení, které ale možná (velmi pravděpodobně) už ani nikdy nepřijde.