Viltrox varuje: objektivy si nerozumí s Fujifilmem X-PRO3, poškrábou ho

Společnost totiž na svém Facebooku varovala zákazníky, aby tyto objektivY s výše zmíněným fotoaparátem nepoužívalI, protože mají "strukturální" problém a při manipulaci s objektivem dochází k poškození fotoaparátu. Naštěstí jde jen o poškrábání, které nemá vliv na funkčnost, ale i tak to zamrzí. Konkrétně jde o to, že páčka pro uvolnění objektivu je u modelu X-PRO3 příliš blízko bajonetu a s tím i objektivu. Viltrox má v plánu vydat nové verze objektivů, ale zatím není jasné, co bude s těmi stávajícími. Každopádně ne každý uživatel dotčených sérií má tento "škrábací" problém.