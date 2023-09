Vodotěsný telefon Motorola Edge 40 Neo dostává velký 50MPx senzor a OIS

Motorola představila nový mobilní telefon Edge 40 Neo, který by mohl potěšit mnoho zájemců o dostupnou mobilní fotografii. Hlavní snímač je totiž typu 1/1,5", má tedy poměrně velkou úhlopříčku, která nebyla zneužita ke zbytečně vysokému rozlišení. To se zastavilo na rozumné hodnotě 50 MPx díky 1,0µm pixelům, které po slučování Ultra Pixel dávají plošný ekvivalent 2,0µm pixelů a slučované rozlišení 12,5 MPx. Snímač má fázové zaostřování, objektiv disponuje světelností F1,8 a nechybí ani optická stabilizace obrazu. Full HD video je možné natáčet max. při 60 fps, 4K video pak končí na 30 fps. Slow-motion video převzorkované do FHD může být dokonce až s 240 fps. Nabídne profesionální režim s dlouhou expozicí, 360° panorama, noční režim, hyperlapse a mnoho dalšího včetně výstupu i do RAWu.



Druhým zadním fotoaparátem je 13MPx ultra-širokoúhlá kamerka s úhlem záběru 120°. Ta je schopna i makro záběru, takže tu naštěstí nemáme typické nevyužitelné dedikované makro kamerky, které kvůli malým rozlišením nedávají lepší obraz než výřez z hlavního čipu . Tady by to teoreticky mělo být lepší. Fotoaparát má 1,12µm pixely a objektiv se světelností F2,2. FHD i 4K video umí max. při 30 fps. Přední kamerka má 32 MPx, 0,7µm pixely (slučované do 1,4µm a 8 MPx), světelnost je F2,4. Natáčet je možné max. FHD video při 30 fps.

Telefon má 6,55" displej AMOLED s rozlišením 2400×1080 pixelů a poměrem stran 20:9. Podporuje HDR10+, má 144Hz obnovovací frekvenci (pro dotyk 360 Hz), jas až 1300 nitů a chrání ho sklo Gorilla Glass 3. Rozměry telefonu jsou 159,63×71,99×7,79 mm a váží 170 gramů, verze silikon/veganská kůže je pak trochu větší a těžší. Potěší i vodotěsnost (standard IP68).

Procesorem je MediaTek Dimensity 7030, najdeme tu 12 GB paměti LPDDR4X a 256GB úložiště. Akumulátor má kapacitu 5000 mAh a podporuje až 68W nabíjení. Edge 40 Neo zvládá Wi-Fi 6E (tedy i 6GHz frekvenci), Bluetooth 5.3, dvě SIM karty (nano-SIM + eSIM), NFC a polohové služby GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo. Co se týče datového spojení, zvládá až 5G Sub-6GHz. Operačním systémem je Android 13.