Vývojáři Canonu zvažují další skládací teleobjektivy díky AF systému CSC

V rozhovoru pro Mynavi.jp se inženýrrozpovídal o vývoji objektivů pro Canon a dost se mluvilo především o netradičních skládacích telezoomech RF 600mm F11 a 800mm F11 . Iezuka řekl, že podobný koncept vznikl i pro bajonet EF, nicméně byl tu zásadní problém v autofokusu zrcadlovek. Ten obvykle není zdaleka tak citlivý jako AF systémy moderních CSC fotoaparátů, takže vznik takového objektivu umožnil vlastně až přechod z DSLR na CSC a velmi citlivé AF detektory na senzorech snímačů. Na DSLR by se uživatelé museli spokojit s manuálním ostřením, zde by se podle vývojářů dalo pracovat i s F22 a fotoaparát by stále byl schopen automatického ostření. Zmenšení rozměrů pak umožnily členy DO, se kterými se počítalo celou dobu.

Iezuka uvažoval i nad objektivem 400mm F8, nicméně ten by nebyl dostatečně "radikální". Podstatně větší revoluci vytvoří 600mm a 800mm objektivy, a tak se začalo těmito. Připouští však možnost, že by obchodní úspěch těchto novinek mohl přinést rozšíření nabídky i o další kompaktní modely, např. již zmíněnou 400mm verzi. To je ale zatím ještě ve hvězdách a zatím se o tom jen uvažuje.

Na řadu přišel i objektiv RF 85mm F2 Macro IS STM . 85mm objektivy jsou populární např. u svatebních fotografů, mají ale nevýhodu v dlouhých minimálních zaostřovacích vzdálenostech. Při přecházení z focení portrétů na detaily tak je potřeba měnit objektivy nebo těla. Tento objektiv však díky schopnosti dosáhnout zvětšení 1:2 zvládne obojí. STM motorek byl použit kvůli rozměrům, neboť systémy USM, příp. Nano USM by vyžadovaly větší motorek, případně rovnou dva.

