Xiaomi 12 přinese 1/1,28" čip s poměrně velkými 1,22µm pixely

Telefonyjsou dost populární a není ani moc divu. Za přijatelné peníze nabídnou velmi solidní výkony. Nyní se chystá nový, který by mohl zaujmout i ty, pro které je důležitá kvalita fotografií (a nejen na Instagramu ). Podle uniklých materiálů by se zde měl totiž objevit velký 1/1,28" snímač, který navíc potěší docela přijatelným rozlišením. To činí 50 MPx, což znamená pixely o straně 1,22 µm. Ty se ale slučují do sebe (4-in-1), takže výsledné rozlišení snímků je v mnoha režimech 12,5 MPx a pixely tak odpovídají velikosti 2,44 µm (zhruba jako u 1,0" 20MPx senzoru). Toto slučování dovolí např. HDR z jediné expozice a další hrátky s obrazem, kde by měla najít využití umělá inteligence Xiaomi Image Brain.